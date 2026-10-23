Coinbase-kundernas pengar låg på fel konton i fem år – nu kommer boten

Centralbanken i Irland har bötfällt Coinbase Ireland med 3 252 618 euro för brott mot reglerna för e-pengainstitut mellan november 2020 och augusti 2025, skriver Reuters.

Boten var ursprungligen 4,6 miljoner euro. Den sänktes med 30 procent eftersom bolaget erkände överträdelserna och gick med på en förlikning. Sanktionen omfattar även en formell reprimand och måste bekräftas av irländska High Court innan den träder i kraft.

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Det är andra gången på knappt ett år som Coinbase straffas i Irland. I november 2025 fick systerbolaget Coinbase Europe böter på 21,5 miljoner euro för brister i penningtvättsövervakningen av över 30 miljoner transaktioner, skriver Irish Times.

Pengar hamnade på fel konton

Coinbase Ireland är koncernens e-pengainstitut. Bolaget tar emot kundernas vanliga pengar, som euro och dollar, som kunderna sedan använder för att köpa krypto på plattformen. Tjänsten erbjuds i hela EES.

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Enligt förlikningsdokumentet blandades kundernas pengar under mer än fyra år ihop med pengar som tillhörde andra Coinbase-bolag. Efter brexit flyttades över 6,3 miljoner kunder från Coinbase UK till det irländska bolaget. En del av dem fortsatte ändå att sätta in pengar på det brittiska kontot, ända fram till augusti 2025.

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Under den amerikanska bankkrisen våren 2023 uppmanades dessutom ett 30-tal institutionella kunder att sätta in pengar på ett konto som tillhörde amerikanska Coinbase Inc.

Allvarligast var att det särskilda skyddskontot, där kundernas pengar ska hållas avskilda, var underfinansierat varje dag i minst 18 månader. Som mest saknades 5,2 miljoner euro under 2024. Felet orsakades av en systemändring sommaren 2022 som bolaget inte upptäckte förrän i januari 2024.