Irländska centralbanken bötfäller Coinbase för andra gången på ett år. Den här gången gäller det 3,25 miljoner euro för brister i skyddet av kundernas pengar. Bristerna pågick i nästan fem år.
Coinbase-kundernas pengar låg på fel konton i fem år – nu kommer boten
Centralbanken i Irland har bötfällt Coinbase Ireland med 3 252 618 euro för brott mot reglerna för e-pengainstitut mellan november 2020 och augusti 2025, skriver Reuters.
Boten var ursprungligen 4,6 miljoner euro. Den sänktes med 30 procent eftersom bolaget erkände överträdelserna och gick med på en förlikning. Sanktionen omfattar även en formell reprimand och måste bekräftas av irländska High Court innan den träder i kraft.
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Det är andra gången på knappt ett år som Coinbase straffas i Irland. I november 2025 fick systerbolaget Coinbase Europe böter på 21,5 miljoner euro för brister i penningtvättsövervakningen av över 30 miljoner transaktioner, skriver Irish Times.
Pengar hamnade på fel konton
Coinbase Ireland är koncernens e-pengainstitut. Bolaget tar emot kundernas vanliga pengar, som euro och dollar, som kunderna sedan använder för att köpa krypto på plattformen. Tjänsten erbjuds i hela EES.
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Enligt förlikningsdokumentet blandades kundernas pengar under mer än fyra år ihop med pengar som tillhörde andra Coinbase-bolag. Efter brexit flyttades över 6,3 miljoner kunder från Coinbase UK till det irländska bolaget. En del av dem fortsatte ändå att sätta in pengar på det brittiska kontot, ända fram till augusti 2025.
Under den amerikanska bankkrisen våren 2023 uppmanades dessutom ett 30-tal institutionella kunder att sätta in pengar på ett konto som tillhörde amerikanska Coinbase Inc.
Allvarligast var att det särskilda skyddskontot, där kundernas pengar ska hållas avskilda, var underfinansierat varje dag i minst 18 månader. Som mest saknades 5,2 miljoner euro under 2024. Felet orsakades av en systemändring sommaren 2022 som bolaget inte upptäckte förrän i januari 2024.
”Ingen tolerans”
Coinbase Ireland saknade lokal kompetens och lät det amerikanska moderbolaget sköta skyddet av kundpengarna. Myndigheten varnade bolaget i brev både 2022 och 2023 utan att mycket förändrades. Den delen av överträdelserna klassas som ”reckless”, en grad allvarligare än oaktsamhet.
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I mars 2022 intygade Coinbase Irelands styrelse dessutom skriftligt för centralbanken att bolaget följde alla regler för skydd av kundmedel.
”Vi har ingen tolerans för svagheter i skyddet av kundmedel”, säger Karen O’Leary, chef för tillsynsåtgärder vid centralbanken, i en kommentar
Coinbase: Vi skyddade kunderna
Coinbase framhåller i ett uttalande att ingen kund förlorat pengar eller nekats tillgång till dem, och att problemen i dag är helt åtgärdade, skriver Irish Times. Även centralbanken konstaterar att det saknas bevis för att några kunder faktiskt drabbats.
Enligt Coinbase uppstod flera av problemen när bolaget försökte skydda kunderna, till exempel genom att flytta insättningar från vacklande amerikanska banker 2023. Bolaget upptäckte och rapporterade dessutom själv flera av bristerna.
Så skyddas dina pengar
Pengar på ett e-pengakonto omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Skyddet bygger i stället på att bolaget håller kundernas pengar strikt avskilda från andra medel. Det var just det som brast. Om Coinbase Ireland hade gått i konkurs under perioden hade kunderna kanske inte fått tillbaka allt, enligt centralbanken.
Kryptotillgångarna hanteras sedan årsskiftet av ett Coinbase-bolag i Luxemburg med tillstånd enligt EU:s kryptoregler Mica. Svenska Finansinspektionen har varnat för höga risker med krypto.
Coinbase har även tidigare drabbats av ett dataintrång där kriminella mutade kundtjänstpersonal. Dagens PS har skrivit om vad som händer med kundernas tillgångar om en kryptobörs går i konkurs.
För koncernen är boten småpengar. Den motsvarar ungefär fem procent av det irländska bolagets genomsnittliga årsomsättning under perioden, som var 63 miljoner euro.