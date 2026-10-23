Österrikiska Raiffeisen Bank International har vunnit en miljardtvist mot byggjätten Strabags ryske delägare. Nu vill banken att de EU-sanktionerade aktierna tinas upp, så att den kan ta betalt för förlusterna i Ryssland.
Storbank jagar 3,15 miljarder euro i frysta ryska aktier
Raiffeisen Bank International (RBI) har fått rätt i sin stämning mot det ryska investmentbolaget Rasperia Trading Limited, en av huvudägarna i den österrikiska byggkoncernen Strabag.
Distriktsdomstolen för civilmål i Wien meddelade redan den 22 september en tredskodom mot Rasperia och tilldömde banken och dess ryska dotterbolag AO Raiffeisenbank skadestånd på omkring 3,15 miljarder euro.
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Rasperia hade fyra veckor på sig att överklaga men lät bli. I torsdags vann domen laga kraft, rapporterar österrikiska Der Standard.
Vänder sig till tillsynsmyndigheten
Nästa steg är att RBI ansöker hos den österrikiska finansinspektionen FMA, som är behörig sanktionsmyndighet, om att få Rasperias österrikiska tillgångar frisläppta så att skadeståndet kan drivas in.
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Tillgångarna är frysta på grund av EU:s sanktioner. Enligt banken rör det sig om 28,5 miljoner aktier i Strabag, utdelningar för räkenskapsåren från 2021 och framåt samt en kontantutbetalning från Strabags kapitalminskning i mars 2024.
Strabag-aktien har handlats kring 100 euro under hösten. Med den kursen är aktieposten ensam värd i storleksordningen 2,9 miljarder euro, enligt Realtids beräkning, innan de innestående utdelningarna räknas in.
”Vi har ett ansvar gentemot RBI:s aktieägare att effektivt hantera den skada som uppstått i Ryssland. Dagens dom är ett viktigt steg i den processen”, sade RBI:s vd Michael Höllerer i samband med domen i september.
Banken betonar att den agerar i enlighet med EU:s sanktionsregler och i nära samordning med tillsynsmyndigheterna.
Ryska domar kostade miljarder
Bakgrunden är en flerårig konflikt med rötter i Rasperias tidigare koppling till den sanktionerade oligarken Oleg Deripaska. Bolaget har varit delägare i Strabag sedan 2007, men aktierna frystes efter sanktionerna och Rasperia har inte kunnat utöva sitt ägande.
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I december 2023 presenterade RBI en plan där det ryska dotterbolaget skulle köpa Rasperias Strabag-andel för 1,5 miljarder euro. Affären skrotades i maj 2024 av oro för sanktioner.
Rasperia gick då till domstol i ryska Kaliningrad och stämde Strabag, dess österrikiska huvudägare och Raiffeisens ryska dotterbank. I januari 2025 dömdes AO Raiffeisenbank att betala drygt 2 miljarder euro till Rasperia, och fick i gengäld Strabag-aktierna tilldömda, rapporterade ORF. Den överföringen går dock inte att verkställa i Österrike.
Den ryska banken drogs in i målet enbart för att den räknas som närstående till Strabag-ägaren Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Varken RBI eller dotterbolaget äger själva aktier i byggkoncernen.
Därefter har det kommit fler domar. I ett andra mål ålades den ryska dotterbanken att betala ytterligare 339 miljoner euro, enligt Vienna.at. I somras utfärdade en rysk domstol dessutom ett förbud som skulle hindra Strabag och dess ägare från att processa mot Rasperia utomlands.
Ett mönster i Ryssland
Fallet är ett av de tydligaste exemplen på hur ryska domstolar används för att ta betalt av västerländska banker som är kvar i landet. Tidigare i år frös Ryssland tillgångar för över en miljard euro hos Unicredit och två tyska storbanker efter stämningar i rysk domstol.
Samtidigt har EU-domstolen gjort det svårare att frysa tillgångar på indirekta kopplingar till ryska staten.
Raiffeisen är en av få stora västbanker som fortfarande är verksam i Ryssland och har fått hård kritik för det. Om FMA godkänner ansökan blir det en av de första gångerna som sanktionerade ryska tillgångar i EU används för att kompensera ett västerländskt bolag för förluster som ryska domstolar orsakat.