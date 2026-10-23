Storbank jagar 3,15 miljarder euro i frysta ryska aktier

Raiffeisen Bank International (RBI) har fått rätt i sin stämning mot det ryska investmentbolaget Rasperia Trading Limited, en av huvudägarna i den österrikiska byggkoncernen Strabag.

Distriktsdomstolen för civilmål i Wien meddelade redan den 22 september en tredskodom mot Rasperia och tilldömde banken och dess ryska dotterbolag AO Raiffeisenbank skadestånd på omkring 3,15 miljarder euro.

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Rasperia hade fyra veckor på sig att överklaga men lät bli. I torsdags vann domen laga kraft, rapporterar österrikiska Der Standard.

Vänder sig till tillsynsmyndigheten

Nästa steg är att RBI ansöker hos den österrikiska finansinspektionen FMA, som är behörig sanktionsmyndighet, om att få Rasperias österrikiska tillgångar frisläppta så att skadeståndet kan drivas in.

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Tillgångarna är frysta på grund av EU:s sanktioner. Enligt banken rör det sig om 28,5 miljoner aktier i Strabag, utdelningar för räkenskapsåren från 2021 och framåt samt en kontantutbetalning från Strabags kapitalminskning i mars 2024.

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Strabag-aktien har handlats kring 100 euro under hösten. Med den kursen är aktieposten ensam värd i storleksordningen 2,9 miljarder euro, enligt Realtids beräkning, innan de innestående utdelningarna räknas in.

”Vi har ett ansvar gentemot RBI:s aktieägare att effektivt hantera den skada som uppstått i Ryssland. Dagens dom är ett viktigt steg i den processen”, sade RBI:s vd Michael Höllerer i samband med domen i september.

Banken betonar att den agerar i enlighet med EU:s sanktionsregler och i nära samordning med tillsynsmyndigheterna.