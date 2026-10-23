Barclays skär 5 000 tjänster – "AI är glasyren på kakan"

Barclays skär ned personalstyrkan med 5 000 tjänster, motsvarande omkring 5 procent av de anställda. Beskedet kom i samband med bankens rapport för tredje kvartalet i torsdags.

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Omkring 60 procent av neddragningarna väntas ske i stödfunktioner, däribland bland utvecklare, enligt bankens resultatpresentation, rapporterar CNBC.

I siffran ingår 1 000 tjänster som försvann redan under första halvåret. Resterande 4 000 tas bort under andra halvåret, skriver Wall Street Journal.

”Inte kakan”

Vd C.S. Venkatakrishnan tonar dock ned AI:s roll. Banken ska använda AI i stor skala, men tekniken är ”glasyren på kakan, inte kakan”, sade han enligt WSJ.

I kvartalsrapporten beskriver Barclays neddragningarna som teknikdrivna minskningar av antalet heltidstjänster, som ska frigöra utrymme för nya investeringar. Under tredje kvartalet gjorde banken strukturella kostnadsbesparingar på 201 miljoner pund, och ytterligare cirka 300 miljoner pund är planerade under fjärde kvartalet.

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Finanschefen Anna Cross sade under en telefonkonferens att årets kostnadsbesparingar hittills är ungefär dubbelt så stora som under de två föregående åren, enligt WSJ.

Enligt Bloomberg handlar neddragningarna också om att hålla kostnaderna i schack, efter att banken tidigare i år redovisat oväntat höga utgifter.