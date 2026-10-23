Brittiska storbanken Barclays tar bort omkring 5 000 jobb, ungefär vart tjugonde. Samtidigt växer vinsten och aktieägarna får ytterligare 500 miljoner pund i återköp.
Barclays skär 5 000 tjänster – "AI är glasyren på kakan"
Barclays skär ned personalstyrkan med 5 000 tjänster, motsvarande omkring 5 procent av de anställda. Beskedet kom i samband med bankens rapport för tredje kvartalet i torsdags.
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Omkring 60 procent av neddragningarna väntas ske i stödfunktioner, däribland bland utvecklare, enligt bankens resultatpresentation, rapporterar CNBC.
I siffran ingår 1 000 tjänster som försvann redan under första halvåret. Resterande 4 000 tas bort under andra halvåret, skriver Wall Street Journal.
”Inte kakan”
Vd C.S. Venkatakrishnan tonar dock ned AI:s roll. Banken ska använda AI i stor skala, men tekniken är ”glasyren på kakan, inte kakan”, sade han enligt WSJ.
I kvartalsrapporten beskriver Barclays neddragningarna som teknikdrivna minskningar av antalet heltidstjänster, som ska frigöra utrymme för nya investeringar. Under tredje kvartalet gjorde banken strukturella kostnadsbesparingar på 201 miljoner pund, och ytterligare cirka 300 miljoner pund är planerade under fjärde kvartalet.
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Finanschefen Anna Cross sade under en telefonkonferens att årets kostnadsbesparingar hittills är ungefär dubbelt så stora som under de två föregående åren, enligt WSJ.
Enligt Bloomberg handlar neddragningarna också om att hålla kostnaderna i schack, efter att banken tidigare i år redovisat oväntat höga utgifter.
Växande vinst och återköp
Jobbneddragningarna kommer samtidigt som Barclays visar styrka. Resultatet före skatt steg med 12 procent till 2,3 miljarder pund under kvartalet, och banken meddelade ett nytt återköp av egna aktier på upp till 500 miljoner pund.
Därmed uppgår årets aviserade utdelningar och återköp till 2,8 miljarder pund, en ökning med 46 procent jämfört med samma period i fjol.
Facket Unite är kritiskt. Generalsekreteraren Sharon Graham anklagar banken för att använda AI som ursäkt för att göra sig av med en lojal personalstyrka.
Samma mönster i Norden
Barclays är inte ensam. Nordea meddelade i mars att omkring 1 500 tjänster, även det ungefär 5 procent av personalen, ska bort under 2026 och 2027. Banken räknar med att ha färre anställda i framtiden till följd av AI och processoptimering, enligt Computer Weekly.
Danske Bank har i år genomfört två neddragningsrundor, med 420 respektive 262 tjänster, delvis med hänvisning till digitala verktyg och AI. Danska fackförbund säger sig dock inte höra talas om några AI-uppsägningar från sina medlemmar, rapporterar Ingeniøren.
Antalet anställda i de sex största nordiska bankerna minskade under 2025 för första gången sedan 2021, enligt S&P Global. Nordea minskade med 1 168 personer och Handelsbanken med 457. Swedbanks effektiviseringsplan väntas därtill minska personalstyrkan med omkring 500.
Inom det väntade spannet
Bedömningarna av hur hårt AI slår mot bankjobben går isär. Gunnar Wijkmark, ansvarig för bank på Accenture i Sverige, har tidigare sagt till Realtid att AI snarare kan öka antalet jobb i sektorn.
Bloomberg Intelligence har en annan bild. Enligt analysföretaget siktar de banker som har högst AI-ambitioner på personalminskningar på 5–10 procent.
Både Barclays och Nordea hamnar därmed i den nedre delen av det spannet.