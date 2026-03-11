Styrelserna för Monte dei Paschi di Siena (MPS) och Mediobanca godkände på tisdagskvällen villkoren för en fullständig sammanslagning av de två italienska bankerna. Det blir nu en av landets största.
Megafusion av banker – blir landets tredje största
Affären innebär att MPS absorberar de resterande 14 procent av Mediobanca som banken ännu inte äger. Det efter fjolårets uppköpserbjudande värt cirka 16 miljarder euro.
Missa inte: Italien chockhöjer skatten för rika utlänningar. Realtid
Målet är att Mediobanca ska avnoteras från börsen, rapporterar Wall Street Journal.
Transaktionen är den största i den konsolideringsvåg som omformat den italienska banksektorn under de senaste åren.
Fusionen skapar Italiens tredje största bank mätt i tillgångar och sker åtta år efter att MPS, en av Europas mest krisdrabbade banker, räddades genom en statlig intervention.
Planerar nyemission
Enligt överenskommelsen erbjuds Mediobancas aktieägare 2,45 MPS-aktier för varje Mediobanca-aktie, vilket innebär en premie på cirka 12 procent jämfört med stängningskurserna före beskedet, skriver Milano Finanza.
Det är ett något högre utbytesförhållande än vad analytikerna hade räknat med. För att finansiera transaktionen planerar MPS en nyemission om upp till 1,6 miljarder euro, motsvarande cirka 272 miljoner nya stamaktier.
Läs även: Bank-vd:n: ”Dumma pengar” kan utlösa ny krasch. Dagens PS
Nyemissionen kommer att späda ut befintliga aktieägares innehav. Huvudägaren Delfin beräknas efter fusionen kontrollera 16,1 procent av kapitalet, Caltagirone-gruppen 9,4 procent, BlackRock 4,6 procent och den italienska staten 4,5 procent.
Det fria omsättningsvärdet väntas utgöra omkring 62 procent.
Ny vd ska utses
Beskedet kom en vecka efter att MPS styrelse röstade ner en fortsatt mandatperiod för vd Luigi Lovaglio, trots att fusionsstrategin är i linje med den plan han själv presenterade för investerare i slutet av februari.
Missa inte: Strid om guld i Italien skakar EU:s grundvalar. Realtid
Enligt Reuters fick Lovaglio stöd från storägaren Delfin och det italienska finansministeriet, men inte från den näst största ägaren Francesco Gaetano Caltagirone, som inte betraktade det fullständiga förvärvet av Mediobanca som en prioritet.
MPS har nu föreslagit tre alternativa vd-kandidater inför aktieägarmötet i april.
Omorganisation väntar Mediobanca
Som en del av omorganisationen planeras att Mediobancas investmentbank-, corporate- och private banking-verksamhet överförs till ett nytt onoterat bolag som behåller namnet Mediobanca S.p.A.
Läs även: Banken stoppade hennes pengar – kan inte betala räkningarna. Dagens PS
Även innehavet i försäkringskoncernen Generali flyttas dit. Parallellt ska detaljhandels- och förmögenhetsförvaltningsnätverken, inklusive Banca Widiba, integreras industriellt i den nya koncernen.
Fusionen kräver godkännande från aktieägarmötena samt från bland annat ECB och Italiens centralbank. Transaktionen väntas bli slutförd i slutet av 2026.