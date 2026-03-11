Megafusion av banker – blir landets tredje största

Affären innebär att MPS absorberar de resterande 14 procent av Mediobanca som banken ännu inte äger. Det efter fjolårets uppköpserbjudande värt cirka 16 miljarder euro.

Målet är att Mediobanca ska avnoteras från börsen, rapporterar Wall Street Journal.

Transaktionen är den största i den konsolideringsvåg som omformat den italienska banksektorn under de senaste åren.

Fusionen skapar Italiens tredje största bank mätt i tillgångar och sker åtta år efter att MPS, en av Europas mest krisdrabbade banker, räddades genom en statlig intervention.

Planerar nyemission

Enligt överenskommelsen erbjuds Mediobancas aktieägare 2,45 MPS-aktier för varje Mediobanca-aktie, vilket innebär en premie på cirka 12 procent jämfört med stängningskurserna före beskedet, skriver Milano Finanza.

Det är ett något högre utbytesförhållande än vad analytikerna hade räknat med. För att finansiera transaktionen planerar MPS en nyemission om upp till 1,6 miljarder euro, motsvarande cirka 272 miljoner nya stamaktier.

Nyemissionen kommer att späda ut befintliga aktieägares innehav. Huvudägaren Delfin beräknas efter fusionen kontrollera 16,1 procent av kapitalet, Caltagirone-gruppen 9,4 procent, BlackRock 4,6 procent och den italienska staten 4,5 procent.

Det fria omsättningsvärdet väntas utgöra omkring 62 procent.