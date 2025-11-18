Spanien mot Tyskland – vem tar makten över ECB?

En omfattande chefsomsättning väntar Europeiska centralbanken under de kommande två åren. När Christine Lagardes mandatperiod löper ut i oktober 2027 blir det startskottet för en av de mest betydelsefulla rekryteringsprocesserna i EU:s moderna historia.

Fyra av sex platser i ECB:s direktion blir lediga före slutet av 2027, vilket skapar en sällsynt möjlighet för medlemsländerna att placera egna kandidater i toppskiktet på en av unionens mäktigaste institutioner.

Redan nu, långt innan Lagardes avgång, har positioneringen börjat bakom kulisserna. Det ser ut som att två länder som aldrig haft presidentposten ser ut att ta sig an utmaningen: Spanien och Tyskland, skriver Politico.

Spaniens tysta strategi

Madrid har varit iögonfallande tyst när det gäller att nominera en ersättare till sin nuvarande representant i direktionen, vice-president Luis de Guindos, vars mandatperiod går ut i maj 2026.

ECB-chefen Christine Lagarde. (Foto: Michael Probst/AP/TT)

Den spanska tystnadspolitiken har väckt spekulationer på marknaderna och i politiska kretsar om att eurozonens fjärde största ekonomi siktar högre.

ANNONS

Missa inte:

Spanien rusar – Tyskland på efterkälken. Realtid

För Spanien vore en satsning på presidentposten ett riskabelt spel, men landet har för en gångs skull en stark kandidat. Pablo Hernández de Cos, tidigare chef för Spaniens centralbank och numera generaldirektör för Bank for International Settlements (BIS), ses som en tungviktare, skriver Financial Times.

Han anses bocka av alla kriterier som en respekterad akademisk ekonom med gedigen institutionell erfarenhet.