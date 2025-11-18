Kapplöpningen om att efterträda Christine Lagarde som ECB-chef har inletts. Två tungviktare som aldrig haft presidentposten dyker upp som favoriter.
Spanien mot Tyskland – vem tar makten över ECB?
Mest läst i kategorin
Bitcoin i fritt fall: "Inget slut i närtid"
Bitcoin har tappat nästan hela årets uppgång efter månadslångt fall. Experter pekar på storägares försäljningar och oro för färre räntesänkningar som huvudorsaker till raset. Bitcoin fortsätter att falla och handlades på tisdagen under 90 000 dollar för första gången på sju månader, skriver Reuters. Nästan hela årets uppgång av kryptovalutan har raderats och ligger nu …
Alla vill bli banker när Trump öppnar dörren
Donald Trumps återkomst till Vita huset innebär en dramatisk förändring för den amerikanska banksektorn. Både kryptoföretag och fintechbolag rusar in med ansökningar om att starta egna banker, samtidigt som storbankerna kan se fram emot lägre kapitalkrav. Hittills i år har tolv ansökningar om så kallade national trust charters lämnats in, vilket är fler än under …
Förvaltar 100 miljarder – vägrar redovisa avkastning
En av Norges största stiftelser, Gjensidigestiftelsen, vägrar att lämna ut detaljerade avkastningssiffror för sina investeringar trots att den förvaltar cirka 100 miljarder norska kronor. Detta står i skarp kontrast till den norska oljefondens öppenhet, som nyligen vann pris för att vara världens mest transparenta fond för tredje året i rad, enligt Dagens Næringsliv. Stiftelsen bildades …
Bank-id välkomnar konkurrens – trots växande kritik
Bank-id har under året fått kritik från både Riksbanken och Klarnas vd. Nu välkomnar Martina Skande den statliga e-legitimation som lanseras nästa år. Sedan 2003 har Bank-id dominerat den svenska marknaden för e-legitimation med 8,6 miljoner användare som i snitt loggar in 2,5 gånger per dag. Men i våras låg Bank-id nere på grund av …
Tre banker krossar konkurrenterna – på Google
Tre banker har tagit jättekliv framåt på Googles sökträffar under det senaste året – men deras framgång handlar inte om innehåll. Varje månad söker 17 000 svenskar på ordet ”bolån” i Google, lika många på ”låna pengar”. Varje klick är värt 100–150 kronor för den som vill köpa trafiken via annonser. Kampen om topplaceringarna är …
En omfattande chefsomsättning väntar Europeiska centralbanken under de kommande två åren. När Christine Lagardes mandatperiod löper ut i oktober 2027 blir det startskottet för en av de mest betydelsefulla rekryteringsprocesserna i EU:s moderna historia.
Fyra av sex platser i ECB:s direktion blir lediga före slutet av 2027, vilket skapar en sällsynt möjlighet för medlemsländerna att placera egna kandidater i toppskiktet på en av unionens mäktigaste institutioner.
Redan nu, långt innan Lagardes avgång, har positioneringen börjat bakom kulisserna. Det ser ut som att två länder som aldrig haft presidentposten ser ut att ta sig an utmaningen: Spanien och Tyskland, skriver Politico.
ECB ska ha försökt tysta anställda – stäms av fackförbund
Det stormar på ECB:s högkvarter. Efter en kritisk intervju av en fackrepresentant ska ledningen försökt lägga munkavle på anställda.
Spaniens tysta strategi
Madrid har varit iögonfallande tyst när det gäller att nominera en ersättare till sin nuvarande representant i direktionen, vice-president Luis de Guindos, vars mandatperiod går ut i maj 2026.
Den spanska tystnadspolitiken har väckt spekulationer på marknaderna och i politiska kretsar om att eurozonens fjärde största ekonomi siktar högre.
Missa inte:
Spanien rusar – Tyskland på efterkälken. Realtid
För Spanien vore en satsning på presidentposten ett riskabelt spel, men landet har för en gångs skull en stark kandidat. Pablo Hernández de Cos, tidigare chef för Spaniens centralbank och numera generaldirektör för Bank for International Settlements (BIS), ses som en tungviktare, skriver Financial Times.
Han anses bocka av alla kriterier som en respekterad akademisk ekonom med gedigen institutionell erfarenhet.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Fick rätsida på Bank of Spain
Hernández de Cos hjälpte till att återställa Bank of Spains anseende efter en rad fadäser före och under finanskrisen.
Läs även:
Billigare banklån för gröna företag. Dagens PS
Hans prestationer erkändes implicit genom hans två mandatperioder som ordförande för Baselkommittén för banktillsyn, den globala standardsättaren för bankreglering.
Men flytten till ECB skulle kunna kosta Europa BIS-ledarskapet, vilket oroar nuvarande ECB-ledning.
Tysklands chans
Tyskland, som liksom Spanien aldrig haft ECB-presidenten, står inför ett unikt ögonblick.
Den nuvarande Bundesbank-presidenten Joachim Nagel skulle vara det självklara valet. Nagel är, till skillnad från tidigare tyska kandidater Axel Weber och Jens Weidmann som föll offer för sin stelbenta monetära ortodoxi, en mer moderat profil som kan vara mer acceptabel för andra medlemsländer.
Missa inte:
Européer ställer tydliga krav på en digital valuta. Realtid
Enligt FT har Nagel börjat lobba Berlin för att få stöd som nästa ECB-chef och har hållit en rad tal och intervjuer internationellt, inklusive i Grekland, Spanien, Indien och USA.
Men Nagels väg försvåras av Tysklands dominans i andra EU-institutioner: Ursula von der Leyen leder EU-kommissionen, Claudia Buch leder banktillsynen och Verena Ross är ordförande för värdepapperstillsynen.
Holländsk utmanare
En tredje stark kandidat är nederländaren Klaas Knot, som avgick som chef för Nederländernas centralbank i juni efter 14 år.
Läs även:
Digital Euro får tummen ner. Dagens PS
Lagarde gav i oktober sitt stöd till Knot som en potentiell efterträdare och beskrev honom som någon med ”intellektet, uthålligheten och den sällsynta förmågan att inkludera människor”, enligt FT.
Knots enda verkliga problem är att han för närvarande står utanför politiska cirkusen.
Politisk balansgång
Vid sidan av presidentposten startar nomineringsprocessen för vice-presidentposten, där Finland offentligt stött sin centralbankschef Olli Rehn, skriver Eunews.
Missa inte:
ECB: Digital euro kan bli verklighet om fyra år. Realtid
Även Kroatiens centralbankschef Boris Vujčić har nämnts som kandidat.
Även könsbalansen är en viktig faktor. Historiskt har bara 19 procent av ECB:s direktionsmedlemmar varit kvinnor sedan 1998.
Frankrike och Europaparlamentet förväntas särskilt betona könsfrågan.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.