Schweiz öppnar för ingripande – kan reta upp Trump igen

Beskedet kommer i ett läge där USA:s president Donald Trump redan har anklagat landet för valutamanipulation och belagt det med kraftiga tullar.

Missa inte: USA hotar knäcka schweizisk bank över Rysslandspengar. Realtid

SNB lämnade som väntat styrräntan oförändrad på noll procent, men centralbankschefen Martin Schlegel levererade ett ovanligt skarpt budskap om valutapolitiken.

”Vår vilja att intervenera har ökat. Vi är redo att motverka en snabb och överdriven förstärkning av francen”, sade Schlegel vid presskonferensen, enligt Investinglive.

Säker hamn i osäkra tider

Schweizerfrancen, som betraktas som en klassisk säker hamn i oroliga tider, har stärkts med 2,5 procent på handelsviktad basis sedan mitten av december, driven av den geopolitiska oron kring konflikten i Mellanöstern.

Läs även: Schweiz planer riskerar att göra Trump rasande. Dagens PS

Francen är dessutom årets bäst presterande stora europeiska valuta mot dollarn.