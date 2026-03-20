Schweiziska centralbanken SNB riskerar att hamna på kollisionskurs med Vita huset efter att på torsdagen ha signalerat ökad beredskap att intervenera på valutamarknaden.
Schweiz öppnar för ingripande – kan reta upp Trump igen
Beskedet kommer i ett läge där USA:s president Donald Trump redan har anklagat landet för valutamanipulation och belagt det med kraftiga tullar.
SNB lämnade som väntat styrräntan oförändrad på noll procent, men centralbankschefen Martin Schlegel levererade ett ovanligt skarpt budskap om valutapolitiken.
”Vår vilja att intervenera har ökat. Vi är redo att motverka en snabb och överdriven förstärkning av francen”, sade Schlegel vid presskonferensen, enligt Investinglive.
Säker hamn i osäkra tider
Schweizerfrancen, som betraktas som en klassisk säker hamn i oroliga tider, har stärkts med 2,5 procent på handelsviktad basis sedan mitten av december, driven av den geopolitiska oron kring konflikten i Mellanöstern.
Francen är dessutom årets bäst presterande stora europeiska valuta mot dollarn.
Irriterar Vita huset
Men det är just denna typ av signaler som fått Washington att se rött tidigare.
Under Trumps administration har USA upprepade gånger anklagat Schweiz för att manipulera sin valuta för att gynna landets exportörer.
Förra året sattes tullavgiften på schweiziska varor till 39 procent, en av de högsta för något utvecklat land, med direkt hänvisning till valutamanipulation och handelsbarriärer.
Schweiz lyckades senare förhandla ned tullen till 15 procent, men landet har åter hamnat under lupp efter att Trumpadministrationen förra veckan inledde en granskning av 16 handelspartner.
Sker endast av penningpolitiska skäl
Schlegel försökte på presskonferensen avdramatisera risken och betonade att SNB:s interventioner sker uteslutande av penningpolitiska skäl, för att säkra prisstabilitet, och inte för att ge schweiziska exportörer en orättvis fördel, uppger CNBC.
Analytiker bedömer dock att det kan bli svårt att övertyga Washington. Derek Halpenny, analyschef på MUFG, sa till CNBC att han tvivlar på att amerikanska invändningar kommer att väga tungt under perioder av hög volatilitet, men att SNB sannolikt agerar försiktigt kring frekvens och aggressivitet för att undvika en eskalering med USA.
SNB:s interventionsstrategi går ut på att sälja schweizerfranc och köpa utländsk valuta, vanligen euro. UBS-ekonomen Maxime Botteron bedömer att det finns goda chanser att centralbanken redan har intervenerat sedan början av månaden.
Stark franc kan trycka ned prisutvecklingen
Inflationen i Schweiz ligger på bara 0,1 procent, och en stark franc riskerar att trycka ned prisutvecklingen ytterligare.
Högre energipriser kan visserligen pressa upp inflationen kortsiktigt, men den medelfristiga utsikten är i stort sett oförändrad, enligt centralbanken.
Om francen fortsätter att stärkas kan minusränta i slutänden bli aktuellt, även om det i nuläget bedöms som osannolikt.
Schlegel säger att SNB är beredd att använda negativa räntor vid behov. Mycket tyder på att banken inte kommer att tveka, oavsett vad allmänheten anser.