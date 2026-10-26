Kone tvingas sälja av för 50 miljarder – EQT pekas ut som möjlig köpare

Den finska hisstilverkaren Kone kom i april överens om att köpa TK Elevator, även kallat TKE, i en affär värderad till 29 miljarder euro.

En sammanslagning skulle skapa världens största hisstillverkare, med en årlig omsättning på omkring 21 miljarder euro.

Men EU har ställt sig frågande till affären av konkurrensskäl.

Har bett om bud

För att få konkurrensmyndigheternas godkännande planerar Kone att sälja tillgångar värda mellan fyra och fem miljarder euro, runt 50 miljarder kronor, rapporterar Financial Times.

Enligt personer med insyn i processen överväger bolaget att avyttra TKE:s europeiska verksamhet.

Kone har bett potentiella köpare att lämna in preliminära bud under de kommande veckorna på ett mindre paket av europeiska tillgångar, där verksamheten i Spanien och Portugal inte ingår.

Samtidigt kommer bolaget att ta in bud på ett större paket som även omfattar de två länderna.

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