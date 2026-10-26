Sammanslagningen mellan Kone och TKE har blivit omskriven. Men för att den ska gå igenom kan en del av företaget behöva säljas, och den kan hamna i svensk ägo.
Kone tvingas sälja av för 50 miljarder – EQT pekas ut som möjlig köpare
Den finska hisstilverkaren Kone kom i april överens om att köpa TK Elevator, även kallat TKE, i en affär värderad till 29 miljarder euro.
En sammanslagning skulle skapa världens största hisstillverkare, med en årlig omsättning på omkring 21 miljarder euro.
Men EU har ställt sig frågande till affären av konkurrensskäl.
Har bett om bud
För att få konkurrensmyndigheternas godkännande planerar Kone att sälja tillgångar värda mellan fyra och fem miljarder euro, runt 50 miljarder kronor, rapporterar Financial Times.
Enligt personer med insyn i processen överväger bolaget att avyttra TKE:s europeiska verksamhet.
Kone har bett potentiella köpare att lämna in preliminära bud under de kommande veckorna på ett mindre paket av europeiska tillgångar, där verksamheten i Spanien och Portugal inte ingår.
Samtidigt kommer bolaget att ta in bud på ett större paket som även omfattar de två länderna.
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Finns flera potentiella köpare
Upplägget ger Kone handlingsutrymme inför de fortsatta förhandlingarna med EU-kommissionens konkurrensmyndigheter. Något slutgiltigt beslut om vilka tillgångar som ska säljas har ännu inte fattats.
Bland de potentiella köparna finns riskkapitalbolagen CVC, PAI, EQT och Clayton Dubilier & Rice. Även japanska Mitsubishi Electric, som tillverkar hissar och rulltrappor, pekas ut som en möjlig budgivare.
EQT äger sedan tidigare den japanska hisstillverkaren Fujitec.
Kone räknar med att sammanslagningen ska ge årliga kostnadsbesparingar på 700 miljoner euro.
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Kan bli mer tillåtande
Bolaget uppger att försäljningar kan bli nödvändiga i vissa geografiska områden för att säkra myndigheternas godkännande.
Affären blir samtidigt ett test på EU:s inställning till stora företagssammanslagningar.
Unionen har signalerat en större öppenhet för att låta europeiska bolag växa genom företagsköp för att bättre kunna konkurrera med amerikanska och kinesiska aktörer.
På den spanska hissmarknaden är den lokala konkurrenten Orona en betydande aktör vid sidan av Kone, TKE och två andra internationella bolag.
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