Att bygga sina egna AI-verktyg internt har blivit mer populärt. För Revolut har det inneburit flera fördelar, enligt neobankens ledning.
Revolut lanserar egen AI-enhet – avslöjar fler bedragare
Revolut lanserar en ny forskningsenhet för artificiell intelligens med målet att utveckla egna AI-system för finanssektorn.
Satsningen markerar samtidigt en ambition att minska beroendet av externa AI-lösningar och i stället bygga en större del av tekniken internt.
Den nya enheten heter Revolut Research och ska bli centrum för bolagets egen utveckling inom AI och maskininlärning.
Samarbetar med Nvidia
Revolut uppger att enheten kommer att samarbeta med ledande akademiska och tekniska institutioner inom AI, skriver Tech.eu.
Till skillnad från många andra aktörer inom finansiella tjänster satsar Revolut på en gemensam AI-modell för flera delar av verksamheten.
Bolaget har utvecklat modellen Pragma specifikt för finanssektorn och beskriver den som en gemensam grund för funktioner som bedrägeribekämpning, kreditbedömningar, produktrekommendationer och kundservice.
Pragma har utvecklats i samarbete med Nvidia. Enligt Revolut har tidiga tester visat att modellen fångar 65 fler bedrägerifall, uppnår 2,3 gånger högre träffsäkerhet vid identifiering av risken för kreditförluster och genererar 41 procent fler produktrekommendationer.
Läs mer: Revolut: Då gör vi börsentré – svenskar vinnare. Dagens PS
Många transaktioner varje dag
Revolut lyfter samtidigt fram mängden data som en viktig konkurrensfördel.
Den digitala banken har omkring 80 miljoner kunder som genomför miljarder gränsöverskridande transaktioner och genererar stora mängder data om finansiella beteenden i realtid.
Bolaget menar att en växande datamängd kan göra modellerna bättre på att upptäcka bedrägerier, bedöma risker och förutse kundernas behov.
Ambitionen är därmed att skapa en egen AI-infrastruktur som kan användas på bred front i verksamheten.
Läs mer: Revolut får fransk licens – så påverkas svenska banker och sparare. Realtid
Vill bygga från grunden
Pavel Nesterov, Revoluts AI-chef, beskriver satsningen som ett uttryck för bolagets strategi att bygga tekniken från grunden i stället för att lägga externa AI-lösningar ovanpå den befintliga verksamheten.
Revolut Research ska enligt bolaget samla de egna AI- och maskininlärningsaktiviteterna och utveckla modeller som kan användas av ingenjörsteamen för att snabbare lansera nya funktioner.
Satsningen innebär att Revolut positionerar egenutvecklad AI som en central del av den digitala bankens strategi, med ambitionen att använda bolagets omfattande transaktionsdata för att skapa modeller som täcker flera delar av kundresan.
Läs mer: Paradoxen: Äldre teknik kan skydda dig från hackare. Dagens PS