Revolut lanserar egen AI-enhet – avslöjar fler bedragare

Revolut lanserar en ny forskningsenhet för artificiell intelligens med målet att utveckla egna AI-system för finanssektorn.

Satsningen markerar samtidigt en ambition att minska beroendet av externa AI-lösningar och i stället bygga en större del av tekniken internt.

Den nya enheten heter Revolut Research och ska bli centrum för bolagets egen utveckling inom AI och maskininlärning.

Samarbetar med Nvidia

Revolut uppger att enheten kommer att samarbeta med ledande akademiska och tekniska institutioner inom AI, skriver Tech.eu.

Till skillnad från många andra aktörer inom finansiella tjänster satsar Revolut på en gemensam AI-modell för flera delar av verksamheten.

Bolaget har utvecklat modellen Pragma specifikt för finanssektorn och beskriver den som en gemensam grund för funktioner som bedrägeribekämpning, kreditbedömningar, produktrekommendationer och kundservice.

Pragma har utvecklats i samarbete med Nvidia. Enligt Revolut har tidiga tester visat att modellen fångar 65 fler bedrägerifall, uppnår 2,3 gånger högre träffsäkerhet vid identifiering av risken för kreditförluster och genererar 41 procent fler produktrekommendationer.

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