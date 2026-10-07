Nordea gör upp i hemlighet efter miljardköpet som gick snett

Det var tänkt som ett strategiskt lyft för Nordeas sparaffär i Danmark. I stället blev köpet av Topdanmark Liv en utdragen it-historia, som nu har slutat i en förlikning där ingen av parterna vill redovisa detaljerna.

Uppgörelsen träffades i slutet av 2025 och bekräftas nu av både Nordea och If för danska Børsen.

”Vi har framgångsrikt genomfört en it-separation från Topdanmark, och med det här avtalet har vi kunnat fokusera fullt ut på att lyfta Nordea Pension till samma nivå som resten av Nordeakoncernen”, skriver Nordeas pressavdelning till Børsen.

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If beskriver processen som betydligt mer omfattande, komplex och tidskrävande än vad någon räknat med.

Kravet var större än halva köpeskillingen

Nordea presenterade affären i mars 2022. Köpeskillingen landade på omkring 283 miljoner euro, motsvarande drygt 2 miljarder danska kronor. Av det var 1,5 miljarder goodwill utöver bolagets bokförda egna kapital.

Topdanmark Liv hade då runt 225 000 kunder och omkring 10,6 miljarder euro i förvaltat kapital, enligt Nordeas pressmeddelande när affären slutfördes i december 2022. Verksamheten döptes om till Nordea Pension.

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Men separationen av it-systemen från Topdanmark drog ut på tiden. I maj 2024 kom parterna överens om hur separationen skulle slutföras, och Topdanmark bokade en engångskostnad på 195 miljoner danska kronor efter skatt för Nordea-affären. I samma uppgörelse förlängdes avtalet där Nordea säljer Topdanmarks skadeförsäkringar till sina kunder med tre år, till 2027.

Ändå hängde ett möjligt skadeståndskrav kvar. Sampo ägde redan nästan hälften av Topdanmark när bolaget 2024 lade ett bud på resten, som värderade försäkringsbolaget till 33 miljarder danska kronor, enligt Bloomberg. I samband med budet förbehöll sig Sampo rätten att dra sig ur om Nordea skickade ett krav på minst 1,1 miljarder danska kronor innan affären var klar, uppger Børsen.

Det kravet kom aldrig. Men nivån säger något om vad som stod på spel: 1,1 miljarder danska kronor motsvarar mer än halva det pris Nordea betalade för bolaget och närmare tre fjärdedelar av goodwillposten.