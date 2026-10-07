Nordea gör upp i hemlighet efter miljardköpet som gick snett

Nordea har i tysthet ingått förlikning med försäkringsbolaget If, som tillhör finska Sampo, efter köpet av pensionsbolaget Topdanmark Liv för mer än fyra år sedan. Köpet har präglats av stora it-problem. Båda parter bekräftar förlikningen men inte beloppet.
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Det var tänkt som ett strategiskt lyft för Nordeas sparaffär i Danmark. I stället blev köpet av Topdanmark Liv en utdragen it-historia, som nu har slutat i en förlikning där ingen av parterna vill redovisa detaljerna.
Uppgörelsen träffades i slutet av 2025 och bekräftas nu av både Nordea och If för danska Børsen.
”Vi har framgångsrikt genomfört en it-separation från Topdanmark, och med det här avtalet har vi kunnat fokusera fullt ut på att lyfta Nordea Pension till samma nivå som resten av Nordeakoncernen”, skriver Nordeas pressavdelning till Børsen.
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If beskriver processen som betydligt mer omfattande, komplex och tidskrävande än vad någon räknat med.
Kravet var större än halva köpeskillingen
Nordea presenterade affären i mars 2022. Köpeskillingen landade på omkring 283 miljoner euro, motsvarande drygt 2 miljarder danska kronor. Av det var 1,5 miljarder goodwill utöver bolagets bokförda egna kapital.
Topdanmark Liv hade då runt 225 000 kunder och omkring 10,6 miljarder euro i förvaltat kapital, enligt Nordeas pressmeddelande när affären slutfördes i december 2022. Verksamheten döptes om till Nordea Pension.
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Men separationen av it-systemen från Topdanmark drog ut på tiden. I maj 2024 kom parterna överens om hur separationen skulle slutföras, och Topdanmark bokade en engångskostnad på 195 miljoner danska kronor efter skatt för Nordea-affären. I samma uppgörelse förlängdes avtalet där Nordea säljer Topdanmarks skadeförsäkringar till sina kunder med tre år, till 2027.
Ändå hängde ett möjligt skadeståndskrav kvar. Sampo ägde redan nästan hälften av Topdanmark när bolaget 2024 lade ett bud på resten, som värderade försäkringsbolaget till 33 miljarder danska kronor, enligt Bloomberg. I samband med budet förbehöll sig Sampo rätten att dra sig ur om Nordea skickade ett krav på minst 1,1 miljarder danska kronor innan affären var klar, uppger Børsen.
Det kravet kom aldrig. Men nivån säger något om vad som stod på spel: 1,1 miljarder danska kronor motsvarar mer än halva det pris Nordea betalade för bolaget och närmare tre fjärdedelar av goodwillposten.
Kunderna fick betala för felen
Exakt vad If har betalat, eller hur uppgörelsen ser ut, vill varken Nordea eller If berätta. Förlikningen nämns inte heller i parternas senaste rapporter. Däremot har Nordea-kravet försvunnit ur Ifs finansiella rapporter, där det tidigare fanns med som en möjlig förpliktelse.
För Nordeas aktieägare är det alltså oklart om förlikningen täcker merkostnaderna, eller bara en del av dem.
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För pensionskunderna har it-problemen haft mer konkreta följder. Enligt Børsen har flera kunder fått felaktig avkastning på sitt sparande. Dagens PS har tidigare rapporterat att runt 3 700 kunder fick för lite inbetalt på grund av ett räknefel som Nordea Pension kopplade till it-strul. Bolaget uppgav då att 92 procent av de drabbade skulle få pengar tillbaka.
Problemen har också bromsat Nordea Pension i konkurrensen om stora företagskunder, enligt Børsen. När bolaget fick en ny chef i juni noterade det nordiska branschmediet NordSIP att danska medier rapporterat om både it-mässiga och administrativa problem. NordSIP lyfte också att Nordeas egna danska anställda fortfarande har sina tjänstepensioner hos konkurrenten Velliv, det tidigare Nordea Liv & Pension.
Även If har haft it-problem
It-bekymren har inte bara funnits på Nordeas sida. Sampo har skrivit ned knappt 900 miljoner danska kronor kopplat till it-system i integrationen av Topdanmark i If, rapporterar nyhetsbyrån Ritzau.
Enligt Sampos börsmeddelande hade integrationen nått en fas där fokus låg på att harmonisera de centrala it-systemen i Danmark.
Nordea har som mål att Nordea Pension ska vara en ledande aktör på den danska pensionsmarknaden till 2030. Nästa tillfälle att fråga banken om förlikningen är kvartalsrapporten den 15 oktober.