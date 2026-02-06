Nischbankerna har fallit brett på börsen den senaste veckan samtidigt som storbankerna fortsatt uppåt. Svagare rapporter, ökad riskaversion och bolagsspecifika problem tynger sektorn.
Investerarna flyr när bankerna faller
Nischbankerna har haft en tung vecka på börsen och tappat mark samtidigt som storbankerna fortsatt uppåt.
Enity har rasat mest, med ett fall på 23 procent den senaste veckan och 17 procent sedan årsskiftet. Norion har backat 14 procent i årets inledning, medan TF Bank tappat drygt 8 procent.
Enda undantaget är nykomlingen Lea Bank, som stigit 3,5 procent sedan börsdebuten den 9 januari.
Riskaversion slår hårdare mot småbanker
Enligt Affärsvärldens analytiker Daniel Zetterberg är utvecklingen inte särskilt förvånande.
Nischbankerna betraktas som mer riskfyllda placeringar, och i ett nervöst börsklimat tenderar investerare att sälja av dem först.
Han avfärdar att kreditförluster ligger bakom nedgången. I stället pekar han på att rapporterna kommit in något svagare än väntat – tillräckligt för att utlösa kraftiga kursreaktioner i ett nervöst marknadsläge.
Heterogen sektor med olika riskprofiler
Zetterberg påpekar också att nischbankerna ofta klumpas ihop trots att deras affärsmodeller skiljer sig markant.
Enity riktar in sig på bolån med lägre kreditvärdighet, TF Bank erbjuder kreditkort och blancolån, medan Lea Bank och Morrow Bank fokuserar på konsumentkrediter.
Noba framstår som sektorns tungviktare, men dras fortfarande med miljardtunga kostnader relaterat till förändringsarbete.
Norion riskerar samtidigt att säljas i större utsträckning när Balder delar ut sitt stora ägarinnehav till sina aktieägare.