Goldman Sachs slopar kön och etnicitet i urvalskriterierna

Goldman Sachs har länge haft mångfaldskriterier kopplade till kön, etnicitet och sexuell läggning (DEI, som det kallas i USA) när de ska utse nya styrelseledamöter.

Men det är det slut med nu, meddelar banken.

Beslutet markerar ytterligare ett steg bort från tidigare uttalade DEI-åtaganden och speglar en bredare omprövning av mångfaldsarbete inom den amerikanska finanssektorn.

Konservativ grupp har tryckt på

Enligt uppgifter till Wall Street Journal kommer styrelsens nominerings- och bolagsstyrningskommitté inte längre att väga in så kallade demografiska faktorer när den utvärderar potentiella kandidater.

I dag ingår en bred definition av mångfald i kriterierna, där perspektiv, bakgrund och yrkeserfarenhet kompletteras av andra demografiska aspekter. Det är den senare delen som nu väntas strykas.

Bakom förändringen ligger en påtryckning från den konservativa aktivistgruppen National Legal and Policy Center, som äger en mindre aktiepost i banken.