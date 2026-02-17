När investmentbanken Goldman Sachs väljer ledamöter till styrelsen framöver kommer kritierna att se annorlunda ut.
Goldman Sachs slopar kön och etnicitet i urvalskriterierna
Goldman Sachs har länge haft mångfaldskriterier kopplade till kön, etnicitet och sexuell läggning (DEI, som det kallas i USA) när de ska utse nya styrelseledamöter.
Men det är det slut med nu, meddelar banken.
Beslutet markerar ytterligare ett steg bort från tidigare uttalade DEI-åtaganden och speglar en bredare omprövning av mångfaldsarbete inom den amerikanska finanssektorn.
Konservativ grupp har tryckt på
Enligt uppgifter till Wall Street Journal kommer styrelsens nominerings- och bolagsstyrningskommitté inte längre att väga in så kallade demografiska faktorer när den utvärderar potentiella kandidater.
I dag ingår en bred definition av mångfald i kriterierna, där perspektiv, bakgrund och yrkeserfarenhet kompletteras av andra demografiska aspekter. Det är den senare delen som nu väntas strykas.
Bakom förändringen ligger en påtryckning från den konservativa aktivistgruppen National Legal and Policy Center, som äger en mindre aktiepost i banken.
Dragit tillbaka förslaget
Organisationen lämnade i höstas in ett aktieägarförslag med krav på att DEI-kriterierna skulle tas bort och begärde att frågan skulle tas upp inför årets bolagsstämma.
Efter samtal mellan parterna har gruppen dragit tillbaka sitt förslag sedan banken meddelat att kriterierna ska ändras.
Goldmans styrelse väntas formellt godkänna den nya formuleringen inom kort.
Justerat sina mångfaldsinitiativ
Förändringen kommer efter att banken redan förra året slopat kravet på att bolag i USA och Västeuropa måste ha en diversifierad styrelse för att kunna börsnoteras med Goldman som rådgivare.
Liksom flera andra storbanker har Goldman under det senaste året justerat sina mångfaldsinitiativ.
Satsningen One Million Black Women, som lanserades som ett miljardprogram för investeringar i svarta kvinnliga entreprenörer och organisationer, har omarbetats och referenser till ras har tagits bort.
Annat klimat
Klimatet kring DEI-frågor har förändrats markant i USA.
President Donald Trump utfärdade tidigare ett dekret som uppmanade federala myndigheter att granska företags mångfaldsprogram ur ett civilrättsligt perspektiv.
Samtidigt har juridiska och politiska initiativ ifrågasatt om särskilda mångfaldskriterier riskerar att strida mot diskrimineringslagstiftning.
