Efter mycket spekulationer blev till slut offentligt att Christine Lagarde lämnar ECB. Nu lyfts två kandidater fram som hennes möjliga efterträdare.
Efter Lagardes avhopp – två kandidater slåss om att ta över ECB
Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde lämnar sin post den 7 februari 2027, nästan nio månader före mandatperiodens slut.
Beskedet inleder kampen om att utse hennes efterträdare.
Nederländernas tidigare centralbankschef Klaas Knot och Spaniens Pablo Hernández de Cos pekas ut som huvudkandidater av CNBC.
Spekuleras om en presidentkandidatur
Lagarde, som har lett ECB sedan juli 2019, meddelade på torsdagen att hon vill lämna tidigare för att få större frihet att uttala sig om politiska frågor.
Som centralbankschef har hon varit bunden av kravet på neutralitet.
Tidpunkten innebär att hon lämnar före det franska presidentvalet nästa vår. Enligt bedömare kan det begränsa den tillträdande franska presidentens inflytande över valet av ny ECB-chef.
Valet väntas präglas av politiska förhandlingar mellan EU:s medlemsländer.
Lagarde har tidigare tonat ned spekulationer om att hon själv skulle kandidera i det franska presidentvalet.
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Varit centralbankschef i 14 år
Ledarskiftet sker samtidigt som Frankrikes statsfinanser skapar oro på finansmarknaderna. Landets upplåningskostnader har stigit och ränteskillnaden mot Tyskland har nått sin högsta nivå sedan eurokrisen i början av 2010-talet.
ECB framtida ledning kan få stor betydelse för hur centralbanken hanterar eventuell finansiell turbulens. Samtidigt väntas även chefekonomen Philip Lane och direktionens Isabel Schnabel lämna sina poster under 2027, skriver Reuters.
Klaas Knot ledde Nederländernas centralbank mellan 2011 och 2025 och har tidigare varit ordförande för G20-ländernas råd för finansiell stabilitet.
Han betraktas som den mer inflationsbekämpande kandidaten och kan därför uppfattas som ett tecken på en stramare penningpolitik.
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Kan ha stöd i olika områden
Pablo Hernández de Cos ledde Spaniens centralbank mellan 2018 och 2024 och är i dag chef för Bank for International Settlements. Han bedöms stå för större kontinuitet och ett tydligare fokus på finansiell stabilitet.
Vilken kandidat som får stöd beror också på den politiska balansen mellan medlemsländerna. Knot kan ha större stöd i norra Europa, medan stödet för Hernández de Cos bland annat beror på den spanska regeringens inställning.
ECB är formellt oberoende, men det är Europeiska rådet som utser bankens högsta chefer efter samråd med Europaparlamentet och euroländernas medlemsstater.
Lagarde har tidigare varit Frankrikes finansminister och chef för Internationella valutafonden. Hon tillträdde ECB efter en lång internationell karriär och har lett banken genom pandemin, energikrisen och inflationsuppgången 2022.
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