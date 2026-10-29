Efter Lagardes avhopp – två kandidater slåss om att ta över ECB

Europeiska centralbankens chef Christine Lagarde lämnar sin post den 7 februari 2027, nästan nio månader före mandatperiodens slut.

Beskedet inleder kampen om att utse hennes efterträdare.

Nederländernas tidigare centralbankschef Klaas Knot och Spaniens Pablo Hernández de Cos pekas ut som huvudkandidater av CNBC.

Spekuleras om en presidentkandidatur

Lagarde, som har lett ECB sedan juli 2019, meddelade på torsdagen att hon vill lämna tidigare för att få större frihet att uttala sig om politiska frågor.

Som centralbankschef har hon varit bunden av kravet på neutralitet.

Tidpunkten innebär att hon lämnar före det franska presidentvalet nästa vår. Enligt bedömare kan det begränsa den tillträdande franska presidentens inflytande över valet av ny ECB-chef.

Valet väntas präglas av politiska förhandlingar mellan EU:s medlemsländer.

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Lagarde har tidigare tonat ned spekulationer om att hon själv skulle kandidera i det franska presidentvalet.

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