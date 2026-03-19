Därför släpper svenskarna inte plastkorten

En ny undersökning visar att 54 procent av svenskarna har aktiverat möjligheten att betala med bankkort i mobilen. Bland dem som gjort det använder tre av tio mobilen varje dag, och ytterligare fyra av tio gör det varje vecka. Mobilbetalningar har därmed blivit ett naturligt inslag i butikskassan.

Plastkortet hänger kvar

Trots det digitala lyftet bär två tredjedelar av mobilanvändarna fortfarande med sig sitt fysiska kort. För många handlar det om att ha en backup om tekniken strular.

”Att över hälften av svenskarna redan har kortet i mobilen visar hur snabbt betalvanorna förändras. Samtidigt ser vi att många fortfarande har plastkortet med sig som en trygghet i bakfickan”, säger Bengt Nilervall, näringspolitisk expert på Svensk Handel som står bakom undersökningen.



Stora skillnader mellan generationer

Bland unga mellan 18 och 24 år har åtta av tio aktiverat mobilbetalningar. I de äldsta åldersgrupperna är motsvarande andel bara tre av tio. När kortet väl finns i mobilen blir det också snabbt förstahandsvalet: 63 procent föredrar mobilen framför det fysiska kortet.

Krav på robusta mobilbetalningar

Utvecklingen ställer krav på att mobilbetalningar fungerar även vid störningar. Därför deltar Svensk Handel i ett arbete för att stärka möjligheten att genomföra kortbetalningar i offline‑läge.

