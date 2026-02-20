Rekordhöga värvningsbonusar – banken bryter mot sin policy

Det senaste och största exemplet är finansdirektören Cecile Hillary, som rekryterades från Lloyds Banking Group i London med tillträde 2025.

Hennes värvningsbonus uppgick till 23 miljoner danska kronor, motsvarande nästan 33 miljoner svenska kronor. Det är den högsta värvningsbonusen i bankens historia.

Rekryteringar som bryter mot policyn

Värvningsbonusar av detta slag är inte nya i branschen, men nivåerna har stigit markant, rapporterar Finanswatch.

Danske bank under flera år betalat ut allt större värvningsbonusar och vid flera rekryteringar gjort undantag från sina egna ersättningsregler (Foto: Fredrik Sandberg /TT)

När Danske Bank rekryterade Stephan Engels från Commerzbank 2020 låg bonusen på motsvarande 4,7 miljoner kronor. Hans företrädare Christian Baltzer fick 2,1 miljoner kronor 2018.

Även vd‑rekryteringar har följt samma mönster. När nederländaren Chris Vogelzang anställdes som vd 2019 fick han en bonus på 15,8 miljoner kronor.

Detta trots att han kunde tillträda omedelbart och inte behövde kompenseras för förlorade ersättningar.

