Danske Bank har under flera år betalat ut allt större värvningsbonusar till toppchefer. Och ofta har nivåerna på bonusarna klart överstigit bankens egna ersättningsregler. Det visar genomgångar av ersättningsrapporter där styrelsen valt att göra undantag från policyn.
Rekordhöga värvningsbonusar – banken bryter mot sin policy
Det senaste och största exemplet är finansdirektören Cecile Hillary, som rekryterades från Lloyds Banking Group i London med tillträde 2025.
Hennes värvningsbonus uppgick till 23 miljoner danska kronor, motsvarande nästan 33 miljoner svenska kronor. Det är den högsta värvningsbonusen i bankens historia.
Läs också:
Credit Suisse får bakläxa på indragna bonusar – Realtid
Rekryteringar som bryter mot policyn
Värvningsbonusar av detta slag är inte nya i branschen, men nivåerna har stigit markant, rapporterar Finanswatch.
När Danske Bank rekryterade Stephan Engels från Commerzbank 2020 låg bonusen på motsvarande 4,7 miljoner kronor. Hans företrädare Christian Baltzer fick 2,1 miljoner kronor 2018.
Även vd‑rekryteringar har följt samma mönster. När nederländaren Chris Vogelzang anställdes som vd 2019 fick han en bonus på 15,8 miljoner kronor.
Detta trots att han kunde tillträda omedelbart och inte behövde kompenseras för förlorade ersättningar.
Missa inte:
Nu får storbankens kunder tillgång till kryptovärlden. Dagens PS
Internationell konkurrens driver upp nivåerna
Enligt Jakob Stengel, partner på headhuntingfirman Case Rose, är utvecklingen del av en bredare trend. Danska lönenivåer ligger lägre än i exempelvis Storbritannien, vilket gör att banker måste erbjuda större paket för att locka internationella kandidater.
Bonusarna ska dessutom ofta kompensera för förlorade aktieoptioner och kvarhållningsprogram.
Värvningsbonusar fungerar delvis som gyllene handbojor. Om en chef lämnar banken i förtid måste ersättningen betalas tillbaka. För Cecile Hillary gäller återbetalningskravet under tre år.
Läs mer:
Bonusarna ryker i den brittiska finansbranschen – Realtid
Svensken som tidigare höll rekordet
Det tidigare rekordet hölls av svensken Joachim Alpen, som 2023 värvades från SEB med en värvningsbonus på 25,6 miljoner kronor.
Även i det fallet valde styrelsen att frångå ersättningspolicyn, som egentligen begränsar värvningsbonusar till ett års grundlön plus pension och förmåner.
Danske Bank vill inte kommentera utvecklingen
Danske Bank motiverar undantagen med att ersättningen speglar ”den avgörande betydelsen” av rollerna.
Banken vill inte kommentera utvecklingen ytterligare och hänvisar till sin ersättningsrapport.
Läs också:
ECB ökar pressen på banker kring bonusar och utdelningar -Realtida