Hejdå plastkort – här är betalningen som tar över

Betalningsvanorna förändras snabbt. Kontanter används allt mindre och nu är även de fysiska betalkorten på väg att förlora sin roll. Mastercard driver utvecklingen mot ett system målet är att kredit- och betalkort ska bli överflödiga inom några år, skriver E55.

Det innebär ett av de största skiftena i betalningsinfrastrukturen på decennier.

Engångstokens ersätter kortnumret

Mastercards strategi bygger på att varje betalning får en unik, engångsgiltig token. Den ersätter dagens kortnummer och gör att känsliga uppgifter inte längre skickas mellan butik, terminal och bank.

Varje transaktion blir isolerad, vilket minskar risken för dataläckor och bedrägerier. Det är ett säkerhetslyft jämfört med dagens kortsystem, där samma uppgifter återanvänds vid varje köp.

Biometrin blir nästa standard

Parallellt utvecklar Mastercard biometriska betalningar som godkänns med fingeravtryck, handflata eller ansiktsigenkänning. Målet är att ta bort behovet av både plastkort och PIN‑koder och samtidigt göra betalningar snabbare och mer friktionsfria.

Tekniken testas redan tillsammans med banker, fintechbolag och handelns aktörer.

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Digitalt utanförskap och sårbarhet oroar

Men förändringen väcker flera frågor kring tillgänglighet och robusthet. Ett helt digitalt och biometriskt betalningssystem gör samhället mer beroende av stabil elförsörjning, fungerande nät och säkra identitetssystem.

Dessutom riskerar äldre, personer med funktionsnedsättning och grupper med låg digital vana att hamna utanför när både kontanter och kort fasas ut.

Kritiker menar att betalningssystemet blir mer sårbart när allt bygger på teknik som måste fungera dygnet runt.

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