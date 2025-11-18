Bitcoin i fritt fall: "Inget slut i närtid"

Bitcoin fortsätter att falla och handlades på tisdagen under 90 000 dollar för första gången på sju månader, skriver Reuters. Nästan hela årets uppgång av kryptovalutan har raderats och ligger nu nästan 30 procent under oktobertoppen på över 126 000 dollar.

Enligt James Butterfill, analyschef på den Stockholmslistade kryptofirman Coinshares, finns det ett stort säljtryck bland så kallade valar – institutioner och privatpersoner som äger stora mängder bitcoin.

”Jag ser inget slut i närtid”, säger Butterfill till Privata Affärer.

Försäljningarna har intensifierats av den allmänna oron på världens börser, särskilt inom tekniksektorn. På måndagen sjönk även asiatsiska börser, med särskilt stort tryck på teknologiaktier i Japan och Sydkorea.

Institutioner flyr marknaden

Många storägare har byggt upp sina innehav över lång tid och ägt bitcoin i flera år. Nu väljer de att sälja av, vilket enligt Joshua Chu, medordförande för Hong Kong Web3 Association, förstärker nedgången.

”När stödet tunnas ut och makroekonomisk osäkerhet ökar kan förtroendet erodera med anmärkningsvärd hastighet”, säger Chu till Reuters.

Även börsnoterade kryptobolag har drabbats hårt. Handelsplattformen Coinbase har fallit med drygt 25 procent från toppen den 9 oktober. Det amerikanska bolaget Strategy, vars affärsidé är att investera aktieägarnas kapital i bitcoin, har tappat över 55 procent sedan juli.

I Sverige har Bitcoin Treasury Capital AB (BTC AB) fallit drygt 70 procent sedan noteringen på Spotlight i juli, rapporterar EFN.