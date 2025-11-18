Realtid
Bitcoin i fritt fall: "Inget slut i närtid"

Bitcoin har tappat rejält i värde. All uppgång under året är borta.(Foto: Ahn Young-joon/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 18 nov. 2025Publicerad: 18 nov. 2025

Bitcoin har tappat nästan hela årets uppgång efter månadslångt fall. Experter pekar på storägares försäljningar och oro för färre räntesänkningar som huvudorsaker till raset.

Bitcoin fortsätter att falla och handlades på tisdagen under 90 000 dollar för första gången på sju månader, skriver Reuters. Nästan hela årets uppgång av kryptovalutan har raderats och ligger nu nästan 30 procent under oktobertoppen på över 126 000 dollar.

Enligt James Butterfill, analyschef på den Stockholmslistade kryptofirman Coinshares, finns det ett stort säljtryck bland så kallade valar – institutioner och privatpersoner som äger stora mängder bitcoin.

”Jag ser inget slut i närtid”, säger Butterfill till Privata Affärer.

Försäljningarna har intensifierats av den allmänna oron på världens börser, särskilt inom tekniksektorn. På måndagen sjönk även asiatsiska börser, med särskilt stort tryck på teknologiaktier i Japan och Sydkorea.

Institutioner flyr marknaden

Många storägare har byggt upp sina innehav över lång tid och ägt bitcoin i flera år. Nu väljer de att sälja av, vilket enligt Joshua Chu, medordförande för Hong Kong Web3 Association, förstärker nedgången.

”När stödet tunnas ut och makroekonomisk osäkerhet ökar kan förtroendet erodera med anmärkningsvärd hastighet”, säger Chu till Reuters.

Även börsnoterade kryptobolag har drabbats hårt. Handelsplattformen Coinbase har fallit med drygt 25 procent från toppen den 9 oktober. Det amerikanska bolaget Strategy, vars affärsidé är att investera aktieägarnas kapital i bitcoin, har tappat över 55 procent sedan juli.

I Sverige har Bitcoin Treasury Capital AB (BTC AB) fallit drygt 70 procent sedan noteringen på Spotlight i juli, rapporterar EFN.

Senaste nytt

Räntesänkningar och makrodata i fokus

En viktig faktor bakom fallet är minskade förväntningar på räntesänkningar från den amerikanska centralbanken Fed.

Efter Feds senaste sänkning i oktober sa Fed-chefen Jerome Powell att en decembersänkning inte var given, vilket tyngde kryptomarknaden.

Amanda Sundström, valutastrateg på SEB (börskurs SEB), ser bitcoins fall i ljuset av den allmänna oron för höga värderingar på Wall Street.

”Det är en gemensam rörelse för väldigt högt värderade tillgångar”, säger hon till EFN.

Långsiktig potential kvarstår

Trots den kortsiktiga pessimismen ser många ändå en potential för bitcoin på längre sikt. James Butterfill pekar på att fler stater och bolag börjat köpa bitcoin, och att valutan konkurrerar mot både traditionella valutor och guld.

”Just nu motsvarar bitcoinpriset runt 8 till 10 procent av guldpriset. Jag tror inte det är orimligt att det kommer ligga på 25 procent i framtiden. Då kan vi snacka om 250 000 dollar per bitcoin”, säger han till Privata Affärer.

Matthew Dibb, investeringschef på Astronaut Capital, varnar dock för att nästa stödnivå ligger vid 75 000 dollar om volatiliteten fortsätter, enligt Reuters.

BitcoinKrypto
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

