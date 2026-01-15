Bättre än väntat för investmentbjässar
Mest läst i kategorin
Trump delaktig i Netflixaffär – satsade miljoner
Den 5 december meddelades att Netflix skulle köpa konkurrenten i en affär värderad till 82,7 miljarder dollar. Donald Trump slog fast att han skulle vara delaktig i ett eventuellt godkännande av Netflix köp av Warner Bros Discovery. Därefter investerade han miljoner i företagen. Den 5 december meddelades att Netflix skulle köpa konkurrenten i en affär …
Hon ska förenkla för AI i EU
”Om Europa ska komma i kapp USA och Kina i teknikutvecklingen måste våra AI-regler ha bättre balans mellan innovation och skydd. Onödig byråkrati och motstridiga regler gynnar varken konsumenter eller företag”, skriver Kokalari i ett uttalande efter att ha utsetts till så kallad rapportör om de förenklingar som EU-kommissionen föreslog i november. EU-parlamentsledamoten Jörgen Warborn …
Biljonrekord för Blackrock i förvaltat kapital
Detta lyfte firmans totala förvaltade kapital till den nya rekordnivån 14 000 miljarder dollar. Amerikanska Blackrock, världens största kapitalförvaltare, drog in 342 miljarder dollar (motsvarande 3,15 biljoner kronor) i nya klientmedel under fjärde kvartalet. Detta lyfte firmans totala förvaltade kapital till den nya rekordnivån 14 000 miljarder dollar. Blackrocks börshandlade fonder, så kallade ETF:er, fick in 181 …
Tysk ekonomi växer för första gången sedan 2022
Därmed kan Europas största ekonomi och en viktig handelspartner för Sverige summera ett första år med tillväxt – plus 0,2 procent – sedan 2022. Tysklands BNP växte med 0,2 procent i fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, enligt en första beräkning från statistikbyrån Destatis. Därmed kan Europas största ekonomi och en viktig handelspartner för Sverige …
Investmentbankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley, två bjässar på Wall Street, går bättre än väntat.
Tradingintäkter och det de tjänar på investmentaffärer drar iväg uppåt oväntat mycket.
Båda redovisar en högre avkastning på eget kapital än väntat.
Goldman Sachs höjer utdelningen sedan tradingintäkter lyft till rekordbeloppet 4,31 miljarder dollar under fjärde kvartalet. Nettointäkterna för hela 2025 blev 58,3 miljarder, vilket innebär att fjolåret blev det näst bästa för banken genom tiderna när det gäller att dra in pengar.
Konkurrenten Morgan Stanley redovisar en vinst per aktie på 2,68 dollar, mot väntade 2,44 dollar per aktie. Nettointäkterna summeras till 17,9 miljarder dollar mot väntade 17,6 miljarder.
Rapporterna kommer sedan USA:s president Donald Trump lagt ett omstritt förslag om ett tak på 10 procent för räntan på kreditkort.