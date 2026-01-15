Bättre än väntat för investmentbjässar

Investmentbankerna Goldman Sachs och Morgan Stanley, två bjässar på Wall Street, går bättre än väntat.

Tradingintäkter och det de tjänar på investmentaffärer drar iväg uppåt oväntat mycket.

Båda redovisar en högre avkastning på eget kapital än väntat.

Goldman Sachs höjer utdelningen sedan tradingintäkter lyft till rekordbeloppet 4,31 miljarder dollar under fjärde kvartalet. Nettointäkterna för hela 2025 blev 58,3 miljarder, vilket innebär att fjolåret blev det näst bästa för banken genom tiderna när det gäller att dra in pengar.

Konkurrenten Morgan Stanley redovisar en vinst per aktie på 2,68 dollar, mot väntade 2,44 dollar per aktie. Nettointäkterna summeras till 17,9 miljarder dollar mot väntade 17,6 miljarder.

Rapporterna kommer sedan USA:s president Donald Trump lagt ett omstritt förslag om ett tak på 10 procent för räntan på kreditkort.