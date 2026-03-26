En rad asiatiska länder ställer sig nu i kö för att köpa rysk olja efter att kriget mot Iran har blockerat stora delar av världens oljeflöden.
Asiatiska länder slåss om rysk olja i krisens spår
Samtidigt vidtar Indien åtgärder för att begränsa sin sårbarhet mot de växande energistörningarna.
Vietnam, Thailand, Filippinerna, Indonesien och Sri Lanka har alla under de senaste veckorna tagit kontakt med Moskva om oljeköp, rapporterar Reuters.
Efterfrågan är så hög att Ryssland snart kan få svårt att möta den, enligt Kremls talesperson Dmitrij Peskov.
”Efterfrågan är hög, särskilt från alternativa destinationer. Det kan komma en punkt där det blir svårt att tillgodose ytterligare efterfrågan”, sade han till Reuters.
Vändning efter Ukrainakrigets sanktioner
Sedan det fullskaliga kriget i Ukraina fick europeiska köpare att vända Moskva ryggen har Indien och Kina stått för omkring 80 procent av Rysslands oljeexport.
Nu breddar sig kundkretsen ytterligare. Filippinerna har köpt två laster av den ryska oljesorten ESPO Blend, totalt cirka 1,5 miljoner fat, landets första ryska oljeköp på fem år, enligt LSEG-data.
Thailand har inlett samtal om potentiella råoljeköp, och Vietnams premiärminister Pham Minh Chinh besökte Moskva i veckan för att diskutera långsiktiga oljeleveranser och investeringar med det ryska energibolaget Zarubezjneft.
Marknaden är mindre än någonsin tidigare
Bakgrunden är att ungefär en femtedel av världens oljeproduktion i praktiken har stängts ute från marknaden till följd av det amerikansk-israeliska kriget mot Iran, som har stoppat sjötrafiken genom Hormuzsundet.
Ryssland har gynnats av höga oljepriser och en 30 dagar lång sanktionslättnad från USA för köp av rysk olja till sjöss.
Samtidigt begränsas Rysslands möjligheter att öka exporten av att ukrainska drönarattacker har slagit ut uppskattningsvis 40 procent av landets oljeexportkapacitet.
Indien stramar åt industrin
I Indien, en av världens största importörer av olja och gas, växer oron. Landets tunga industriministerium har uppmanat biltillverkare och underleverantörer att strama åt produktionsscheman för att spara bränsle, visar ett myndighetsdokument som Reuters tagit del av.
Företagen uppmanas också att övergå från oljebaserade bränslen till el och att använda återvunnen aluminium eller alternativa material.
Delar av fordonsindustrin, inklusive underleverantörer till stora tillverkare som Maruti Suzuki, Tata Motors och Mahindra, rapporterar redan om brist.
”Jag vet inte hur mycket vi kan förändra i fabriken, men slutsatsen är att det här kriget kommer att pågå länge och vi bör vara förberedda”, sade en chef på en indisk biltillverkare till Reuters.