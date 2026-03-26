Asiatiska länder slåss om rysk olja i krisens spår

Samtidigt vidtar Indien åtgärder för att begränsa sin sårbarhet mot de växande energistörningarna.

Vietnam, Thailand, Filippinerna, Indonesien och Sri Lanka har alla under de senaste veckorna tagit kontakt med Moskva om oljeköp, rapporterar Reuters.

Efterfrågan är så hög att Ryssland snart kan få svårt att möta den, enligt Kremls talesperson Dmitrij Peskov.

”Efterfrågan är hög, särskilt från alternativa destinationer. Det kan komma en punkt där det blir svårt att tillgodose ytterligare efterfrågan”, sade han till Reuters.

Vändning efter Ukrainakrigets sanktioner

Sedan det fullskaliga kriget i Ukraina fick europeiska köpare att vända Moskva ryggen har Indien och Kina stått för omkring 80 procent av Rysslands oljeexport.

Nu breddar sig kundkretsen ytterligare. Filippinerna har köpt två laster av den ryska oljesorten ESPO Blend, totalt cirka 1,5 miljoner fat, landets första ryska oljeköp på fem år, enligt LSEG-data.

Thailand har inlett samtal om potentiella råoljeköp, och Vietnams premiärminister Pham Minh Chinh besökte Moskva i veckan för att diskutera långsiktiga oljeleveranser och investeringar med det ryska energibolaget Zarubezjneft.