Med ett högre oljepris än på länge skulle man kunna tro att de amerikanska oljeproducenterna har ett gyllene utgångsläge. Men det finns flera faktorer som talar emot det.
USA tror på guldålder för sin egen olja – kan få fel
Amerikanska oljeproducenter väntas dra nytta av det stigande oljepriset till följd av konflikten med Iran.
Men vinsterna blir sannolikt mer begränsade än vad politiska företrädare i USA hoppas på.
Trots att priset på råolja har passerat 100 dollar per fat pekar flera faktorer på att uppgången inte automatiskt leder till en kraftig ökning av den amerikanska produktionen.
Optimism i branschen
Under energikonferensen CERAWeek i Houston präglades stämningen av försiktig optimism. Högre priser innebär potentiellt stora intäkter för amerikanska olje- och gasbolag.
Enligt analyser kan bolagen generera tiotals miljarder dollar i extra kassaflöden om prisnivån håller i sig under året.
Även exportörer av flytande naturgas gynnas, särskilt efter att produktionsstörningar i Mellanöstern minskat det globala utbudet.
Trots detta finns betydande osäkerheter. En avgörande faktor är hur länge konflikten varar och hur den påverkar viktiga transportleder som Hormuzsundet.
Vill inte expandera för snabbt
Ett långvarigt avbrott där kan hålla priserna höga, men samtidigt skapa instabilitet som gör producenter försiktiga med nya investeringar.
En annan begränsning är den åtstramning som nu präglar den amerikanska skifferindustrin. Efter tidigare förluster är investerare mindre villiga att finansiera aggressiv expansion, skriver The Economist.
Många bolag prioriterar stabil avkastning framför snabb produktionsökning, vilket innebär att även höga priser inte omedelbart leder till fler borriggar eller större volymer.
Kan ta flera månader
Dessutom har tidigare nedskärningar minskat antalet färdigställda brunnar som snabbt kan tas i drift. Även om investeringar skulle öka nu, tar det flera månader innan ny produktion når marknaden.
Detta fördröjer effekten av prisuppgången och begränsar möjligheten att snabbt fylla utbudsgapet.
Naturgasmarknaden i USA påverkas ännu mindre av konflikten. Den är till stor del isolerad från globala prisrörelser, vilket innebär att incitamenten att öka produktionen där är svaga på kort sikt.
På längre sikt kan höga energipriser dessutom dämpa efterfrågan, särskilt i Asien. Samtidigt fortsätter omställningen mot förnybar energi och elfordon, vilket ytterligare kan minska oljeberoendet.
