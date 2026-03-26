USA tror på guldålder för sin egen olja – kan få fel

Amerikanska oljeproducenter väntas dra nytta av det stigande oljepriset till följd av konflikten med Iran.

Men vinsterna blir sannolikt mer begränsade än vad politiska företrädare i USA hoppas på.

Trots att priset på råolja har passerat 100 dollar per fat pekar flera faktorer på att uppgången inte automatiskt leder till en kraftig ökning av den amerikanska produktionen.

Optimism i branschen

Under energikonferensen CERAWeek i Houston präglades stämningen av försiktig optimism. Högre priser innebär potentiellt stora intäkter för amerikanska olje- och gasbolag.

Enligt analyser kan bolagen generera tiotals miljarder dollar i extra kassaflöden om prisnivån håller i sig under året.

Även exportörer av flytande naturgas gynnas, särskilt efter att produktionsstörningar i Mellanöstern minskat det globala utbudet.

Trots detta finns betydande osäkerheter. En avgörande faktor är hur länge konflikten varar och hur den påverkar viktiga transportleder som Hormuzsundet.