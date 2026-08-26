Varor för stora summor gick förlorade under det stora strömavbrottet i Spanien och Portugal förra våren. Det ska nu förhindras med en ny taktik.
Strömavbrott satte skräck i företagare – satsar på batterier
Företag i Spanien och Portugal investerar kraftigt i batterilagring efter det omfattande strömavbrottet på Iberiska halvön i april 2025.
För många industrier blev avbrottet en dyr påminnelse om riskerna med ett elsystem som blivit allt mer beroende av el.
Det spanska köttföretaget Fribin förlorade hundratusentals euro när produktionen plötsligt stannade.
Mycket mer batterilagring
Kylsystemen prioriterades, men produktionslinjerna kunde inte fortsätta och stora mängder kött fick kasseras.
Företaget hade länge övervägt att investera i batteribackup, men kostnaden hade bedömts som för hög. Efter strömavbrottet ändrades kalkylen, rapporterar BBC.
Fribin köpte i juni 2025 sitt första batterisystem på 5 megawattimmar och beställde ytterligare ett med samma kapacitet i juni i år. Investeringen uppgår till omkring 1,5 miljoner euro och finansieras delvis med EU-medel.
Fler företag följer efter. Batterilagringskapaciteten i Spanien har nästan sjudubblats sedan strömavbrottet, från omkring 28 megawatt till 193 megawatt i april 2026, enligt landets systemoperatör Red Eléctrica.
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Efterfrågan på fortsatt hög nivå
Och utbyggnaden väntas fortsätta. I december beviljade Spaniens energimyndighet IDAE omkring 827 miljoner euro i EU-medel till 133 projekt för energilagring med en sammanlagd kapacitet på 2 400 megawatt. Omkring 80 procent av kapaciteten väntas utgöras av batterier.
För batteritillverkarna innebär utvecklingen en kraftigt ökad efterfrågan. Företagen efterfrågar dessutom mer avancerade system.
Tidigare handlade det ofta om reservkraft som kunde hålla verksamheten igång under ett avbrott. Nu efterfrågas i högre grad system som kan växla från elnätet till batteridrift utan någon märkbar störning.
Det är särskilt viktigt för verksamheter som sjukhus och datacenter, där även mycket korta avbrott kan orsaka stora problem.
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Syns även i Portugal
Även portugisiska företag bygger ut sin lagringskapacitet. Porslinstillverkaren Vista Alegre installerade batterier efter att ha tagit del av EU-finansiering.
Företagets anläggningar har nu omkring 2 megawattimmar i lagringskapacitet. Strömavbrottet förra året gjorde att satsningen på energilagring gick snabbare.
Batterierna kan dessutom användas för mer än reservkraft. Företag kan lagra el från exempelvis solceller och sälja tillbaka den till elnätet när priserna är gynnsamma.
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Risk för nya störningar
Vid Primus Ceramics i Portugal klarade en dieselgenerator det senaste strömavbrottet, men händelsen påskyndade företagets planer på att bygga ut batterikapaciteten.
Företaget hade redan två batterier installerade och kommer före årets slut att mer än fördubbla kapaciteten.
Bakom investeringarna finns både risken för nya störningar och möjligheten att göra industrin mer flexibel.
För företag som drabbades hårt av förra årets avbrott har kostnaden för reservkraft blivit lättare att motivera.
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