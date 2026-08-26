Strömavbrott satte skräck i företagare – satsar på batterier

Företag i Spanien och Portugal investerar kraftigt i batterilagring efter det omfattande strömavbrottet på Iberiska halvön i april 2025.

För många industrier blev avbrottet en dyr påminnelse om riskerna med ett elsystem som blivit allt mer beroende av el.

Det spanska köttföretaget Fribin förlorade hundratusentals euro när produktionen plötsligt stannade.

Mycket mer batterilagring

Kylsystemen prioriterades, men produktionslinjerna kunde inte fortsätta och stora mängder kött fick kasseras.

Företaget hade länge övervägt att investera i batteribackup, men kostnaden hade bedömts som för hög. Efter strömavbrottet ändrades kalkylen, rapporterar BBC.

Fribin köpte i juni 2025 sitt första batterisystem på 5 megawattimmar och beställde ytterligare ett med samma kapacitet i juni i år. Investeringen uppgår till omkring 1,5 miljoner euro och finansieras delvis med EU-medel.

Fler företag följer efter. Batterilagringskapaciteten i Spanien har nästan sjudubblats sedan strömavbrottet, från omkring 28 megawatt till 193 megawatt i april 2026, enligt landets systemoperatör Red Eléctrica.

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