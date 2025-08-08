Analytiker: Köpläge när Trump skrämmer läkemedelsbolagen

”Most favored nation”

Planen ska implementeras gradvis. Först kommer en ”liten tull”, sedan höjs den till 150 procent inom ett år till ett och ett halvt år – för att slutligen landa på 250 procent.

Det är en markant eskalering från julihoten om 200 procent.

Samtidigt fördjupas kampen på andra fronter.

Trumps brev till bolagen kräver att de ska sälja nya läkemedel i USA till de lägsta priserna i något utvecklat land – den så kallade ”most favored nation”-principen.

Analytiker: Låg sannolikhet

Trots den negativa marknadsreaktionen ser flera analytiker möjligheter i kaoset. Karen Andersen, chef för aktieanalys på Morningstar, bedömer sannolikheten för att Trumps mest radikala förslag blir verklighet som mycket låg.

”Vi bedömer att chanserna för att ett MFN-lagförslag ska godkännas av kongressen är små”, säger Andersen.

”Det har redan misslyckats en gång, och vi tror att ett sådant omfattande program fortfarande har en relativt låg sannolikhet, kanske under 10 procent, att gå igenom.”

Problemet är att kongressen måste anta omfattande lagändringar för att genomföra Trumps vision. Redan under den första mandatperioden togs liknande förslag bort från lagstiftningen på grund av republikansk opposition.

Handlas med rekordrabatt

Amerikanska hälsovårdssektorn har haft ett tufft år, med Morningstar US Healthcare Index ned 3,4 procent hittills under 2025.

Samtidigt har den breda marknaden stigit 6,6 procent under samma period.

Men just den svaga utvecklingen skapar intresse. Enligt Reuters handlas globala hälsovårdsaktier till 15,9 gånger framtida vinster – en rabatt på 11 procent mot det långsiktiga genomsnittet och hela 20 procent under globala aktier.

Det är den största rabatten på 16 år.

”Dessa är kvalitetsbolag med god tillväxt och defensiva egenskaper som prissätts som om vi går mot ett så kallat ’Armageddon scenario’, vilket jag anser är osannolikt”, säger Alberto Conca, CIO på LFG+ZEST, till Reuters.

Investerare återvänder till sektorn

Signalerna från institutionella investerare pekar åt samma håll. Hälsovårdsfonder har sett nettoinflöden sedan 2024 – som mer än vägt upp utflödena från slutet av 2022 till 2023, skriver Reuters.

Årets inflöden uppgår till 7,2 miljarder dollar.

Av de 13 läkemedelsbolag som Morningstar bevakar bedöms sju vara undervärderade. Pfizer, GSK och Roche har fått toppbetyget fem stjärnor, vilket innebär att analytikerna ser dem som klart undervärderade.

”Sammantaget anser vi att många bolag handlas till rabatter jämfört med sina verkliga värden efter att ha tagit hänsyn till de potentiella tullarna”, skriver Andersen.