Trots presidentens ultimatum om rekordhöga tullar bedömer experter att chanserna att dessa faktiskt införs är under tio procent. Samtidigt handlas kvalitetsbolag till historiskt låga värderingar.
Analytiker: Köpläge när Trump skrämmer läkemedelsbolagen
När USA:s president Donald Trump i veckan skickade ultimatum till 17 av världens största läkemedelsbolag sjönk aktierna kraftigt.
Men nu växer motståndet mot presidentens tullhot – inte från bolagen, utan från analytiker som ser historiska investeringsmöjligheter.
Missa inte: ”Världens lägsta priser” skakar läkemedelsjättarna. Realtid
Trump höjer tullhoten till 250 procent
I en intervju med CNBC:s ”Squawk Box” på tisdagen avslöjade Trump sina mest radikala planer hittills.
Tullarna på läkemedelsimport till USA kan komma att nå 250 procent – den högsta nivån han någonsin hotat med under sin andra mandatperiod.
”Vi vill att läkemedel tillverkas i vårt land”, sade Trump i intervjun.
”Most favored nation”
Planen ska implementeras gradvis. Först kommer en ”liten tull”, sedan höjs den till 150 procent inom ett år till ett och ett halvt år – för att slutligen landa på 250 procent.
Det är en markant eskalering från julihoten om 200 procent.
Life science i kris: ”Ett stort problem för mänskligheten”
“Det är klart att det är svider, det vi genomgår nu.”
Samtidigt fördjupas kampen på andra fronter.
Trumps brev till bolagen kräver att de ska sälja nya läkemedel i USA till de lägsta priserna i något utvecklat land – den så kallade ”most favored nation”-principen.
Analytiker: Låg sannolikhet
Trots den negativa marknadsreaktionen ser flera analytiker möjligheter i kaoset. Karen Andersen, chef för aktieanalys på Morningstar, bedömer sannolikheten för att Trumps mest radikala förslag blir verklighet som mycket låg.
”Vi bedömer att chanserna för att ett MFN-lagförslag ska godkännas av kongressen är små”, säger Andersen.
Läs även: Nu blir det dyrare att köpa medicin i Sverige – för äldre. E55
”Det har redan misslyckats en gång, och vi tror att ett sådant omfattande program fortfarande har en relativt låg sannolikhet, kanske under 10 procent, att gå igenom.”
Problemet är att kongressen måste anta omfattande lagändringar för att genomföra Trumps vision. Redan under den första mandatperioden togs liknande förslag bort från lagstiftningen på grund av republikansk opposition.
Handlas med rekordrabatt
Amerikanska hälsovårdssektorn har haft ett tufft år, med Morningstar US Healthcare Index ned 3,4 procent hittills under 2025.
Samtidigt har den breda marknaden stigit 6,6 procent under samma period.
Novo Nordisk i fritt fall: ”Tar år att återvinna förtroendet”
Novo Nordisks stora ras har orsakat svallvågor.
Men just den svaga utvecklingen skapar intresse. Enligt Reuters handlas globala hälsovårdsaktier till 15,9 gånger framtida vinster – en rabatt på 11 procent mot det långsiktiga genomsnittet och hela 20 procent under globala aktier.
Det är den största rabatten på 16 år.
”Dessa är kvalitetsbolag med god tillväxt och defensiva egenskaper som prissätts som om vi går mot ett så kallat ’Armageddon scenario’, vilket jag anser är osannolikt”, säger Alberto Conca, CIO på LFG+ZEST, till Reuters.
Investerare återvänder till sektorn
Signalerna från institutionella investerare pekar åt samma håll. Hälsovårdsfonder har sett nettoinflöden sedan 2024 – som mer än vägt upp utflödena från slutet av 2022 till 2023, skriver Reuters.
Årets inflöden uppgår till 7,2 miljarder dollar.
Missa inte: Hundar får allt mer antidepressiva läkemedel. News55
Av de 13 läkemedelsbolag som Morningstar bevakar bedöms sju vara undervärderade. Pfizer, GSK och Roche har fått toppbetyget fem stjärnor, vilket innebär att analytikerna ser dem som klart undervärderade.
”Sammantaget anser vi att många bolag handlas till rabatter jämfört med sina verkliga värden efter att ha tagit hänsyn till de potentiella tullarna”, skriver Andersen.
Astra Zeneca-vd:ns känga till Europa: ”Jag älskar USA”
Mycket talar för att Astra Zeneca är på väg att flytta över Atlanten.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
