Försäkringar är ett måste när datacenter i utsatta lägen blir allt mer komplexa. Men det är ingen enkel uppgift för branschen.
Datacenter blir allt mer avancerade – det skapar svårigheter för försäkringsbranschen
Den snabba utbyggnaden av datacenter för artificiell intelligens skapar nya möjligheter för försäkringsbranschen.
Men det innebär samtidigt risker som kan bli svåra att hantera när anläggningarna blir allt större och mer koncentrerade, menar experter.
Försäkringspremier kopplade till datacenter väntas enligt Swiss Re öka från omkring 11 miljarder dollar i dag till 24 miljarder dollar 2030.
Naturfenomen hotar i USA
Samtidigt skiljer sig riskerna från dem som traditionellt har hanterats av försäkringsmarknaden. Moderna datacenter kan vara värda tiotals miljarder dollar och innehåller stora mängder dyr utrustning på en begränsad yta, skriver The Economist.
Naturkatastrofer är en av riskerna. Omkring 40 procent av USA:s datacenterkapacitet finns i områden som ofta utsätts för exempelvis tornador.
Mer än en fjärdedel av kapaciteten finns dessutom i områden där stora hagel kan förekomma flera gånger om året.
Risken förstärks av att datacenter ofta koncentreras geografiskt. Virginia och Texas är exempel på områden där många anläggningar ligger nära varandra.
En större naturkatastrof kan därför drabba flera försäkrade anläggningar samtidigt och skapa mycket stora ersättningskrav.
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Riskerar komponentbrist
Även utformningen av datacentren skapar problem. Operatörer placerar bland annat litiumbatterier nära de avancerade chip som driver AI-systemen för att säkerställa en stabil elförsörjning.
När batterier och dyr halvledarutrustning placeras tätt ökar samtidigt risken för att en brand ska sprida sig och orsaka omfattande skador.
Driftstopp är ytterligare en utmaning. Ett avbrott i ett stort datacenter kan påverka omfattande ekonomisk aktivitet och bli mycket kostsamt.
Dessutom kan brist på avancerad utrustning göra det svårt att snabbt ersätta förstörda komponenter.
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Kan krävas nya lösningar
Försäkringsmarknaden har därför begränsad kapacitet att täcka hela värdet av de största projekten.
De största försäkringspaketen täcker i dag omkring 8,5 miljarder dollar för projekt värda upp till 25 miljarder dollar.
För att hantera gapet kan försäkringsbolag och teknikföretag behöva använda alternativa lösningar, däribland katastrofobligationer, andra försäkringsrelaterade värdepapper och egna försäkringsbolag.
Teknikjättarnas starka balansräkningar gör det också möjligt för dem att själva bära en större del av riskerna.
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