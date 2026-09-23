Datacenter blir allt mer avancerade – det skapar svårigheter för försäkringsbranschen

Den snabba utbyggnaden av datacenter för artificiell intelligens skapar nya möjligheter för försäkringsbranschen.

Men det innebär samtidigt risker som kan bli svåra att hantera när anläggningarna blir allt större och mer koncentrerade, menar experter.

Försäkringspremier kopplade till datacenter väntas enligt Swiss Re öka från omkring 11 miljarder dollar i dag till 24 miljarder dollar 2030.

Naturfenomen hotar i USA

Samtidigt skiljer sig riskerna från dem som traditionellt har hanterats av försäkringsmarknaden. Moderna datacenter kan vara värda tiotals miljarder dollar och innehåller stora mängder dyr utrustning på en begränsad yta, skriver The Economist.

Naturkatastrofer är en av riskerna. Omkring 40 procent av USA:s datacenterkapacitet finns i områden som ofta utsätts för exempelvis tornador.

Mer än en fjärdedel av kapaciteten finns dessutom i områden där stora hagel kan förekomma flera gånger om året.

Risken förstärks av att datacenter ofta koncentreras geografiskt. Virginia och Texas är exempel på områden där många anläggningar ligger nära varandra.

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En större naturkatastrof kan därför drabba flera försäkrade anläggningar samtidigt och skapa mycket stora ersättningskrav.

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