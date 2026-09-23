Det pågår en tuff kamp mellan kinesiska biltillverkare om de snabbaste bilbatterierna. Nu hävdar Geely att de ligger i täten med sin senaste lansering.
Geely lanserar nytt superbatteri – laddas på mindre än fem minuter
Kinesiska Geely skruvar upp konkurrensen på elbilsmarknaden med en ny laddningsteknik.
Den ska enligt bolaget kan ladda ett batteri från 10 till 70 procent på 4 minuter och 30 sekunder.
Tekniken presenterades på onsdagen och innebär att Geely tar upp kampen med konkurrenten BYD om allt snabbare laddning.
Viktigt med rätt temperatur
Den kinesiska elbilsmarknaden har samtidigt bromsat in, vilket har ökat pressen på tillverkarna att locka kunder med ny teknik. Elbilsförsäljningen i Kina har minskat elva månader i rad fram till augusti, skriver Wall Street Journal.
Geelys nya system, Geely Smart Charging, använder artificiell intelligens för att styra laddningen och hantera batteriets temperatur.
Systemet kan förutse förändringar i batteritemperaturen upp till 30 sekunder i förväg och anpassa laddningsstyrkan efter förhållandena.
Enligt Geely ska tekniken hålla batteriets genomsnittliga temperatur under 55 grader och den maximala temperaturen under 65 grader under laddning.
Syftet är att kunna använda mycket hög laddeffekt utan att öka värmeutvecklingen på ett sätt som påverkar säkerhet och batteriets livslängd.
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Försöker slå BYD
I tester laddades batteriet i modellerna Lynk & Co 10 och Zeekr 001 från 10 till 70 procent på 4 minuter och 30 sekunder. En laddning från 10 till 97 procent tog 8 minuter och 40 sekunder.
Geelys nya laddstation har en maximal laddeffekt på 2 250 kilowatt. Det är högre än BYD:s laddstationer, som har en maximal effekt på 1 500 kilowatt.
BYD har samtidigt uppgett att dess teknik kan ladda ett fordon från 10 till 70 procent på omkring fem minuter.
I centrum för Geelys system står en AI-modell som utvecklats tillsammans med det kinesiska AI-bolaget StepFun.
Modellen samordnar bland annat bilen, batteriet, laddstationen, elnätet och energilagringen för att anpassa laddningen efter batteriets aktuella tillstånd.
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Tuff konkurrens i Kina
Geely presenterade även ett nytt batteri med en laddningskapacitet på upp till 12C. Bolaget uppger att tekniken ska kunna minska värmeutvecklingen och samtidigt förbättra batteriets livslängd.
Utvecklingen visar hur den kinesiska elbilsindustrin allt mer konkurrerar med laddningstid, räckvidd och avancerade förarassistanssystem.
För konsumenterna kan kortare laddtider minska en av de viktigaste nackdelarna jämfört med traditionella bensin- och dieselbilar.
Samtidigt kräver den höga laddeffekten omfattande investeringar i laddinfrastruktur och elnät, vilket kan bli en begränsning för hur snabbt tekniken kan byggas ut.
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