Geely lanserar nytt superbatteri – laddas på mindre än fem minuter

Kinesiska Geely skruvar upp konkurrensen på elbilsmarknaden med en ny laddningsteknik.

Den ska enligt bolaget kan ladda ett batteri från 10 till 70 procent på 4 minuter och 30 sekunder.

Tekniken presenterades på onsdagen och innebär att Geely tar upp kampen med konkurrenten BYD om allt snabbare laddning.

Viktigt med rätt temperatur

Den kinesiska elbilsmarknaden har samtidigt bromsat in, vilket har ökat pressen på tillverkarna att locka kunder med ny teknik. Elbilsförsäljningen i Kina har minskat elva månader i rad fram till augusti, skriver Wall Street Journal.

Geelys nya system, Geely Smart Charging, använder artificiell intelligens för att styra laddningen och hantera batteriets temperatur.

Systemet kan förutse förändringar i batteritemperaturen upp till 30 sekunder i förväg och anpassa laddningsstyrkan efter förhållandena.

Enligt Geely ska tekniken hålla batteriets genomsnittliga temperatur under 55 grader och den maximala temperaturen under 65 grader under laddning.

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Syftet är att kunna använda mycket hög laddeffekt utan att öka värmeutvecklingen på ett sätt som påverkar säkerhet och batteriets livslängd.

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