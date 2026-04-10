Affärerna som slarvas bort – finansbranschens digitala blindstyre

Samtidigt som traditionella aktörer förlitar sig på dyra annonser, mutar mer snabbfotade konkurrenter in marknaden för factoring och leasing. ”Det är extremt få som jobbar aktivt med SEO i det här segmentet”, säger experten Christian Rudolf till Realtid.

Inom B2B-finans är varje lead en potentiell storkund, och sökvolymerna på Google för tjänster som factoring och leasing uppgår till tusentals varje månad. Men för många etablerade finansbolag är den organiska synligheten, resultaten som inte är köpta annonser, en klar påminnelse om utebliven digital strategi.

Medan storbankerna historiskt har kunnat luta sig mot starka varumärken, visar färska analyser att de nu tappar mark. Enligt Christian Rudolf, grundare av SEO-byrån Topdog, är kontrasten mellan potential och aktivitet slående.

”Det är väldigt få som jobbar aktivt med SEO i det här segmentet. Det innebär en stor möjlighet för de finansbolag som är intresserade av att satsa”, konstaterar han.

Enkelheten som vinner marknaden

Det krävs inga komplexa tekniska underverk för att börja plocka marknadsandelar. Genomgångar av branschen visar att de bolag som lyckas bäst, så som Ikano Bank och Euro Finans, ofta har vunnit genom att göra grundarbetet rätt.

SEO inom B2B-finans Topdogs analys av factoring- och leasingbranschen 2025–2026 visar på en outnyttjad miljardmarknad: Hög efterfrågan: Varje månad görs ca 1 500 sökningar på ”factoring” och 2 000 på ”leasing” på den svenska marknaden.

SEO vs SEM: SEO bedöms som den mest värdefulla och kostnadseffektiva marknadsföringsaktiviteten om en tydlig process finns på plats.

Vinnare: Ikano Bank och Euro Finans sticker ut genom relevanta landningssidor och förbättrad användarupplevelse (UX).

AI-effekten: Google AI Overviews har ritat om spelplanen och premierar nu de aktörer som lyckas tillföra ett redaktionellt mervärde. Källa: Topdog.nu

Ikano Bank pekas ut som ett föredöme genom att ha skapat specifika landningssidor för nischade sökbehov, exempelvis för företag som vill leasa en traktor. Istället för att möta kunden med en generisk startsida, guidas de direkt till den lösning de sökt efter.

”Företag som genomför vanliga ”best practice”-förbättringar av UX på webben kommer att få positiv effekt”, säger Christian Rudolf.

Han betonar att det ofta handlar om att bryta ner tunga textväggar till mer lättöverskådlig information. Genom att paketera budskapet på ett sätt som är anpassat för hur en beslutsfattare faktiskt läser på skärm, förvandlas passiva besökare till varma leads.