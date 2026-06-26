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Affär i vindkraftsbranschen skapar storspelare

Familjen Lundin blir efter affär största ägare i Cloudberry. Arkivbild.
Familjen Lundin blir efter affär största ägare i Cloudberry. Foto: Ezra Brismo/TT
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Norska Cloudberry köper flera vindkraftsparker i Sverige och Finland och blir därmed en av de stora spelarna i Norden.

Bland annat köper Cloudberry familjen Lundins vindkraftsparker i energibolaget Orrön. Betalning sker med aktier och i och med det blir Orrön största ägaren i det norska bolaget.

”Vindkraftsparkerna vi nu tar över består av väletablerade anläggningar i attraktiva prisområden i Sverige och Finland. Detta förvärv gör oss till den största oberoende börsnoterade elproducenten i Norden och vi tar nu stora steg i vår tillväxtstrategi”, säger Anders Lenborg, vd för Cloudberry Clean Energy, i ett pressmeddelande.

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