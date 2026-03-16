Hundratusentals dieselbilar måste tillbaka till verkstaden för att åtgärda ett fel i mjukvaran som reglerar avgasreningen.
700 000 dieselbilar återkallas
Bilkoncernen Stellantis genomför en av de största återkallelserna på senare tid när över 700 000 dieselbilar från märkena Peugeot, Citroën, DS och Opel måste in på verkstad för en mjukvaruuppdatering.
Samtidigt meddelar Kia att över 85 000 bilar återkallas efter ett konstruktionsfel i framsätena.
Mjukvarufel kan dölja utsläppsproblem
Det är ett programvaruproblem i avgasreningssystemet som ligger bakom Stellantis-återkallelsen.
I vissa fall kan systemet sluta fungera utan att bilarnas varningslampa aktiveras. Vilket innebär att föraren inte märker att utsläppen ökar. Det gör att bilarna kan ha olagligt höga utsläpp, och riskerar att få underkänt vid besiktningen, skriver Vi Bilägare.
Bilarna är utrustade med ett system som kombinerar partikelfilter och AdBlue för att rena avgaserna från kväveoxider.
Den tyska transportmyndigheten Kraftfahrt-Bundesamt, KBA, har krävt att fordonen uppdateras, och åtgärden innebär att mjukvaran i utsläppssystemet uppgraderas kostnadsfritt på verkstad.
I Sverige berörs omkring 4 900 bilar av återkallelsen, enligt importören Wismo Automotive, skriver Vi Bilägare.
Peugot i ”topp”
Peugeot står för den klart största andelen av de berörda fordonen med omkring 342 000 bilar tillverkade mellan 2016 och 2021.
Bland modellerna märks Peugeot 208, 308, 3008, 5008 och 508. Citroën följer med cirka 250 000 fordon från 2018–2024, däribland C3, C3 Aircross och C5 Aircross.
Opel omfattas av ungefär 98 000 fordon, inklusive Corsa, Grandland X och Zafira, medan DS berörs med omkring 21 000 bilar, bland annat DS7 Crossback.
Problemen kring dieselmotorernas avgasrening är inte nya för Stellantis. Under de senaste åren har flera konsumentorganisationer uppmärksammat fel kopplade till AdBlue-systemet i modeller från framför allt Peugeot och Citroën, skriver E55.
Kia återkallar 85 000 bilar efter sätesfel
Samtidigt meddelar Kia en separat återkallelse som berör över 85 000 fordon i USA.
Problemet rör ett konstruktionsfel i de eljusterbara framsätena på SUV-modellen Kia Telluride av modellår 2025, tillverkade mellan november 2024 och augusti 2025, skriver USA Today.
Enligt tillverkaren kan ryggstödets ram i både förar- och passagerarsätet i vissa fall vara otillräcklig. Vilket innebär att ryggstödet inte håller kroppen på plats som avsett vid en kollision.
Berörda bilägare kan i vissa fall märka av problemet genom att ryggstödet känns löst, eller att ett skrapande ljud hörs när sätet justeras.
Kia uppger att inga olyckor eller personskador hittills har rapporterats i samband med felet.
Återförsäljarna instrueras att kontrollera fordonen och vid behov byta ut ryggstödsramarna utan kostnad för ägaren.