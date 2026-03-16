700 000 dieselbilar återkallas

Bilkoncernen Stellantis genomför en av de största återkallelserna på senare tid när över 700 000 dieselbilar från märkena Peugeot, Citroën, DS och Opel måste in på verkstad för en mjukvaruuppdatering.

Samtidigt meddelar Kia att över 85 000 bilar återkallas efter ett konstruktionsfel i framsätena.

Mjukvarufel kan dölja utsläppsproblem

Det är ett programvaruproblem i avgasreningssystemet som ligger bakom Stellantis-återkallelsen.

I vissa fall kan systemet sluta fungera utan att bilarnas varningslampa aktiveras. Vilket innebär att föraren inte märker att utsläppen ökar. Det gör att bilarna kan ha olagligt höga utsläpp, och riskerar att få underkänt vid besiktningen, skriver Vi Bilägare.

Bilarna är utrustade med ett system som kombinerar partikelfilter och AdBlue för att rena avgaserna från kväveoxider.

Den tyska transportmyndigheten Kraftfahrt-Bundesamt, KBA, har krävt att fordonen uppdateras, och åtgärden innebär att mjukvaran i utsläppssystemet uppgraderas kostnadsfritt på verkstad.

I Sverige berörs omkring 4 900 bilar av återkallelsen, enligt importören Wismo Automotive, skriver Vi Bilägare.