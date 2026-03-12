Klassiska bilar blir investeringsobjekt när världen brinner

Kriget rasar i världen, men på auktionerna klubbas dyra objekt för fullt, trots – eller kanske tack vare – osäkerheten.

Under förra veckan nådde försäljningen av klassiska bilar och konst över 600 miljoner dollar globalt, med London som epicentrum för konstauktionerna.

Sotheby’s, Christie’s och Phillips rapporterar rekordnivåer där vissa verk såldes för mer än dubbla uppskattade priser, med köpare från över 40 länder.

Investerar på lång sikt

I USA satte Broad Arrow Auctions på Amelia Island nytt rekord med 111 miljoner dollar, inklusive en 2003 Ferrari Enzo för 15 miljoner dollar och en 2005 Porsche Carrera GT för 6,7 miljoner dollar, skriver CNBC.

Även RM Sotheby’s på ModaMiami nådde 74 miljoner dollar veckan innan.

Experter menar att den globala turbulensen, inklusive oljeprisvolatilitet och kriget i Iran, kan ha ökat intresset för exklusiva samlarobjekt som långsiktiga sätt att hålla värdet i pengarna.

Tros fortsätta öka

Efter två år av nedgångar har marknaden återhämtat sig kraftigt, och både konst- och bilsamlare uppvisar optimism trots ekonomisk oro.

Att få sällsynta objekt kommer ut har varit drivande bakom prisuppgångarna, snarare än svag efterfrågan.

London, Florida och Miami markerar fortsatt styrka för den globala elitens samlarinvesteringar.