Turkiet kan nedgraderas efter skandal på börsen

Turkiet riskerar att förlora sin status som tillväxtmarknad hos indexleverantören MSCI efter en skandal kring misstänkt marknadsmanipulation.

MSCI har fryst vissa förändringar i sina aktieindex med omedelbar verkan och varnar för att landet kan nedgraderas om inte tydliga framsteg görs senast i juni 2027.

Misstankarna började cirkulera under fjärde kvartalet 2025.

Föll rejält i september

Kapitalförvaltare anklagades för att artificiellt driva upp aktiekurser genom stora investeringar i mindre börsbolag med låg andel fritt omsatta aktier, skriver CNBC.

Turkiets finansinspektion, SPK, har uppgett att investeringarna inte kunde förklaras av bolagens ekonomiska förutsättningar eller finansiella resultat.

I september rapporterade kapitalförvaltaren Pusula Portföy att en av dess fonder inte kunde uppfylla sina åtaganden.

Kort därefter meddelade konkurrenten Tera Portföy att även två av dess fonder hade hamnat i betalningssvårigheter.

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Turkiets ledande aktieindex BIST 100 föll med 16,7 procent under september.

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