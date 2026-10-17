Flera mindre aktier rusade plötsligt på den turkiska börsen. Anklagelser om marknadsmanipulation gör nu att Turkiets status som tillväxtmarknad kan försvinna.
Turkiet kan nedgraderas efter skandal på börsen
Turkiet riskerar att förlora sin status som tillväxtmarknad hos indexleverantören MSCI efter en skandal kring misstänkt marknadsmanipulation.
MSCI har fryst vissa förändringar i sina aktieindex med omedelbar verkan och varnar för att landet kan nedgraderas om inte tydliga framsteg görs senast i juni 2027.
Misstankarna började cirkulera under fjärde kvartalet 2025.
Föll rejält i september
Kapitalförvaltare anklagades för att artificiellt driva upp aktiekurser genom stora investeringar i mindre börsbolag med låg andel fritt omsatta aktier, skriver CNBC.
Turkiets finansinspektion, SPK, har uppgett att investeringarna inte kunde förklaras av bolagens ekonomiska förutsättningar eller finansiella resultat.
I september rapporterade kapitalförvaltaren Pusula Portföy att en av dess fonder inte kunde uppfylla sina åtaganden.
Kort därefter meddelade konkurrenten Tera Portföy att även två av dess fonder hade hamnat i betalningssvårigheter.
Turkiets ledande aktieindex BIST 100 föll med 16,7 procent under september.
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Tog bort många aktier
Efter stora förluster och ett ökat tryck från investerare som ville ta ut sina pengar beordrade SPK likvidation av 131 investeringsfonder som förvaltades av sju bolag.
Fonderna hade tillsammans tillgångar på omkring 1 000 miljarder turkiska lira, motsvarande cirka 20,2 miljarder dollar.
I början av oktober beslutade börsen i Istanbul att ett stort antal aktier med koppling till skandalen skulle tas bort från BIST 100.
MSCI:s frysning innebär att turkiska bolag tills vidare inte kan läggas till i vissa av indexleverantörens index eller flyttas till index för större företag.
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Kan nedgradera Turkiet
Befintliga bolag får inte heller högre indexvikter till följd av förändringar i aktieantal eller andelen aktier tillgängliga för utländska investerare.
MSCI kräver bland annat tydligare information om verkliga ägare, bättre övervakning av handeln och effektivare ingripanden mot samordnad handel.
Om tillräckliga framsteg saknas i juni 2027 kan organisationen inleda en process för att nedgradera Turkiet från tillväxtmarknad till gränsmarknad eller fristående marknad.
Även Indonesien hotas av en nedgradering, rapporterar Financial Times. MSCI har föreslagit att landets aktiemarknad ska klassificeras som en fristående marknad, med hänvisning till bristande insyn i ägarstrukturer och misstänkt samordnad handel.
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