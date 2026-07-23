29-åringen tjänade 38 miljoner på börsen – varnar för AI-jätten

Vägen dit började långt från finansmarknaden. Ulf Huse arbetade som tidningsförsäljare, bärförsäljare, matros och butiksanställd i Ålesund i början av 2010-talet, skriver Dagens Næringsliv som intervjuat honom.

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Som gymnasieelev startade han 2014 mobilreparationsverksamheten Ifixiphones tillsammans med kompisen Ulrik Erlandsen. När bolaget såldes ska Huse ha fått in omkring en miljon kronor, uppger Finansavisen.

Startkapitalet placerades därefter på aktiemarknaden via H Cap, och en rad tursamma investeringar har mångdubblat förmögenheten på kort tid.

Byggt på blankning

Av det senaste årsbokslutet framgår att bolagets marknadsnoterade aktier värderades till 116,2 miljoner norska kronor vid årsskiftet, upp från 62,3 miljoner året före.

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Kontantbehållningen ökade från 47,7 till 49,9 miljoner. Samtidigt steg skulderna från 47,7 till 69,8 miljoner norska kronor.

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En stor del av skuldposten är inte traditionell upplåning. I noterna redovisas blankningspositioner – vadslagning om kursfall, som skulder, och vid årsskiftet uppgick dessa till 68,7 miljoner norska kronor. Huse äger själv 94,3 procent av H Cap, medan resterande aktier ligger hos Peder Gisle Huse, Mads Vadset Huse och Peder Vadset Huse.