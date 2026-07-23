29-åringen tjänade 38 miljoner på börsen – varnar för AI-jätten

En 29-årig norrman från Ålesund gjorde ett exceptionellt börsår 2025. Ulf Huses investeringsbolag H Cap redovisade en vinst före skatt på 38 miljoner norska kronor och hade vid årsskiftet ett eget kapital på 99,4 miljoner norska kronor.
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Vägen dit började långt från finansmarknaden. Ulf Huse arbetade som tidningsförsäljare, bärförsäljare, matros och butiksanställd i Ålesund i början av 2010-talet, skriver Dagens Næringsliv som intervjuat honom.
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Som gymnasieelev startade han 2014 mobilreparationsverksamheten Ifixiphones tillsammans med kompisen Ulrik Erlandsen. När bolaget såldes ska Huse ha fått in omkring en miljon kronor, uppger Finansavisen.
Startkapitalet placerades därefter på aktiemarknaden via H Cap, och en rad tursamma investeringar har mångdubblat förmögenheten på kort tid.
Byggt på blankning
Av det senaste årsbokslutet framgår att bolagets marknadsnoterade aktier värderades till 116,2 miljoner norska kronor vid årsskiftet, upp från 62,3 miljoner året före.
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Kontantbehållningen ökade från 47,7 till 49,9 miljoner. Samtidigt steg skulderna från 47,7 till 69,8 miljoner norska kronor.
En stor del av skuldposten är inte traditionell upplåning. I noterna redovisas blankningspositioner – vadslagning om kursfall, som skulder, och vid årsskiftet uppgick dessa till 68,7 miljoner norska kronor. Huse äger själv 94,3 procent av H Cap, medan resterande aktier ligger hos Peder Gisle Huse, Mads Vadset Huse och Peder Vadset Huse.
Skeptisk till AI-euforin
Huse beskrivs som medieskygg men delar regelbundet analyser på X.
I ett ”julbrev” i mellandagarna uppgav han en avkastning på 60 procent under 2025, driven av vad han själv kallade ”supercase”, däribland den tyska industrikoncernen Thyssenkrupp.
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I samma brev uttryckte han skepsis mot AI-euforin generellt och pekade särskilt ut mjukvarubolaget Palantir som en potentiellt utmärkt blankningskandidat. Palantir-aktien har fallit omkring 20 procent hittills i år, skriver DN.
”Ingen bör kopiera mig”
Huse är samtidigt tydlig med att ingen bör kopiera honom.
Han beskriver sig själv som en självlärd rövare som får överdriven tilltro till sin egen förmåga när det går bra och tiger när det går dåligt, och konstaterar att han har fel hela tiden,varje dag.
Den som försöker kopiera honom kommer enligt honom själv att uppleva minst lika mycket smärta som han gör när han inser bristerna i beslut byggda på tunna antaganden, tro och hopp snarare än grundlig research.