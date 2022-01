Bornold: Här ringer alla varningsklockor

Som Realtid har rapporterat håller Energy Co-invest Global Corp (ECC) – med huvudkontor i Toronto – på att resa ett kort brygglån om totalt 22 miljoner kronor, med en årlig ränta på 48 procent.



Men informationen är bristfällig och frågetecknen många.



ECC presenteras som en ”internationell energiutvecklare med en bred bas av projekt inom sektorn för förnybar energi”.



Ändå vänder sig bolaget inte till en etablerad finansiell rådgivare som står under myndighetstillsyn för att få hjälp med att resa lånet. ECC ger uppdraget till ett litet företag med bas i Uppsala – Eder Förvaltning – som saknar Finansinspektionens tillstånd.



– Det låter ju helt orimligt. Och låter det helt orimligt måste det finns en väldigt god förklaring till det. Och det har bolaget inte presenterat. Därför ska man som investerare hålla sig undan, säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners



Av Eder Förvaltnings marknadsföringsmaterial framgår att de pengar som ECC får in ska lånas ut till ett halvägt kroatiskt företag. Men det står ingenting i dokumentet vilket det bolaget, eller de andra delägarna, är.



Realtid har frågat såväl Eder Förvaltning som ECC om namnet på det kroatiska bolaget, men inte fått svar.



Det är även svårt att få uppgifter om emittenten, ECC. Realtid har inte lyckats hitta en fullständig årsredovisning. Enligt uppgifter från det kanadensiska bolagsverket har bolaget bara en styrelseledamot.



– Varför skulle man vilja låna ut pengar till någon som man inte har någon information om – som man inte vet vem det är? Det är ju så dumt, säger Joakim Bornold.



Samtidigt har svenskättade Cindrigo en option på att köpa ECC. Cindrigo har under flera år kommunicerat planer på att bygga sopförbränningsanläggningar, men har ännu inte gjort det. Bolaget saknar intäktsbringande verksamhet men planerar ändå en börsnotering på Londonbörsens huvudlista inom kort.



Realtid har tidigare skrivit om hur existerande Cindrigo-aktier sålts av ”insiders” till allmänheten för 55:50 kronor styck vilket då indikerade ett värde på hela bolaget om drygt 8 miljarder kronor. Samtidigt har IT-miljardären Dan Olofssons bolag Danir AB konverterat ett lån på 1 miljon dollar till kursen 1,31 kronor. Allmänheten betalade alltså drygt 40 gånger mer.



– Här ringer alla varningsklockor. De enda som kan veta om det är värt att investera i bolaget, det är insiders. Alla andra ska hålla sig undan, säger Joakim Bornold.



Dan Olofsson, som via Danir är största ägare i Cindrigo, har fungerat som något av en kvalitetsstämpel för sopförbränningsföretaget.



– Att kända eller halvkända personer används som affischnamn ser man om och om igen. För en liten investerare känns det tryggare att ha med sig en kändis i båten. Problemet är att om du sitter på Titanic så spelar det ingen roll att en kändis är med.



Joakim Bornold anser också att det är ett generellt problem att aktörer utan Finansinspektionens tillstånd obehindrat kan sälja in onoterade aktier och brygglån till allmänheten.



–Det finns en stor undervegetation i finansmarknaden. Om de här aktörerna hade varit större skulle de ha hamnat under myndigheternas lupp. Men i och med att de är så små, går de under radarn.