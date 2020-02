BNP Paribas ökar vinsten kraftigt

Banken BNP Paribas presenterar årsresultatet för 2019. Totalt landade intäkterna på 44,5 miljarder euro under 2019, i jämförelse med 42,5 miljarder euro 2018.



Vinsten före skatt landade på 11,4 miljarder euro under 2019, jämfört med 10,2 miljarder euro året innan.



– Om vi tittar globalt så växer banken inom samtliga tre segment corporate institutional business, international financial services och domestic markets. Vi är avsevärt mindre sårbara än de flesta europeiska storbanker givet vår diversifierade produktportfölj, säger Eirik Winter, vd för BNP Paribas Nordiska verksamhet i en intervju med Realtid.



I Norden växer BNP Paribas sin verksamhet kraftigt. För omkring två år sedan fattade den franska storbanken beslut om att Norden skulle bli en ny tillväxtmarknad för banken. Under de ett och ett halvt år som Eirik Winter varit vd på BNP Paribas i Norden har han anställt över 50 personer.



Eirik Winter är självsäker på bankens fortsatta framgång både i Norden och globalt.

– BNP Paribas i Norden är den ledande utländska banken inom euroobligationer, valutor och cash management. Dessutom har vi gjort stora framsteg inom M&A och aktiehandel där vi nu rankas bland de ledande bankerna. Vi är i princip den enda europeiska banken som kan utmana de amerikanska bankerna globalt, säger Eirik Winter.

BNP Paribas aktiekurs har under dagen stigit med nära 1 procent och värderas nu till 61,5 miljarder euro.

