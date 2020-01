Blackstone tar in 3,9 miljarder dollar till ny fond

Private equity-jätten Blackstone ska ta in över 3,9 miljarder till sin senaste energifond Blackstone Energy Partners, skriver Altassets.

Enligt Blackstones listningsansökan som skickades in till The Securities and Exchange Commission i veckan, framkommer det att det NH Investment & Secrurities och Morgan Stanley agerar agenter för kapitalresningen. Private equity-fonden har redan lockat till sig 79 investerare, enligt ansökan.

Blackstones senaste energifond reste 4,5 miljarder dollar under 2015. Private equity-jätten förvaltar över 16 miljarder dollar inom den globala energisektorn.

