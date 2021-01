Banker lånar ut biljoner till fossil utvinning

Det rapporterar Sveriges Radion som hänvisar till en rapport författad av flera miljöorganisationer från Europa och USA.

Enligt rapporten Five Years Lost orsakar de tolv fossila projekten tillsammans utsläpp på 175 gigaton koldioxid - om de genomförs i full skala, och om man räknar med utsläppen från bränslena som produceras.

FN:s miljöprogram UNEP har konstaterat att utvinningen av fossila bränslen måste minska varje år om 1,5-gradersmålet ska nås.

I rapporten Five Years Lost har miljöorganisationerna också kartlagt vilka banker som lånar ut pengar till bolagen i de tolv fossila projekten – och hur mycket det handlar om. Det är banker från USA, Europa, Kina och Japan som totalt lånat ut 1,6 biljoner dollar.

De 20 största finansiärerna gav mer än hälften av den totala utlåningen till de fossila bränsleföretagen som var involverade i dessa tolv projekt: 949 miljarder dollar av totalt 1,6 biljoner dollar. De amerikanska bankerna CitiGroup, Bank of America och JP Morgan Chase är de största finansiärerna med totalt 295 miljarder dollar.

Det finns åtta europeiska banker bland de 20 största. Tillsammans tillhandahöll de 308 miljarder dollar, ledda av Barclays (66,4 miljarder dollar) och HSBC (55,2 miljarder dollar), följt av BNP Paribas (52,7 miljarder dollar), Deutsche Bank (27,6 miljarder dollar), Credit Suisse (22,5 miljarder dollar) och Santander (21,1 miljarder dollar).

De japanska bankerna i topp 20, Mitsubishi, Mizuho och SMBC, tillhandahöll finansiering till ett värde av 149 miljarder dollar. Bland de 20 största finansiärerna är också Bank of China (26,5 miljarder dollar) och Industrial and Commercial Bank of China (24,9 miljarder dollar) och Royal Bank of Canada (24,7 miljarder dollar).