Donald Trump går till angrepp mot Goldman Sachs efter att bankens chefsekonom varnat för att amerikanska konsumenter kan få bära en större del av kostnaderna för hans tullar.
Trump till storbankschefen: "Fokusera på att vara DJ"
Storbanken Goldman Sachs chefsekonom Jan Hatzius varnade på söndagen i en rapport för att amerikanska konsumenter kommer att få betala för mer och mer av Trumps tullar över tid.
”Våra uppskattningar antyder att amerikanska konsumenter hade absorberat 22 procent av tullkostnaderna fram till juni, men att deras andel sannolikt kommer att stiga till 67 procent i oktober om de senare tullarna får samma inverkan över tid som de tidigaste tullarna”, skrev Hatzius och andra Goldman-ekonomer.
”Inte orsakat inflation”
Det var något presidenten inte gillade att höra – Donald Trump gick till motattack på sin sociala medier-plattform Truth Social.
”Tullar har inte orsakat inflation eller några andra problem för Amerika, förutom att massiva mängder kontanter har strömmat in i vår statskassa”, skriver Donald Trump på Truth Social.
Intäkterna stiger mycket riktigt. Bara i juli drog USA in 28 miljarder dollar till statskassan. Trumps påstående om inflationen är mer osäkert, inflationen har fortsatt stiga även om de senaste siffrorna var lägre än ekonomerna väntade sig.
Gav sig på vd:n
Trump påstår att ”det har visat sig att, för det mesta”, att företag och utländska stater tar majoriteten av kostnaderna för tullarna, inte konsumenterna. Enligt Goldman Sachs är det oklart om det stämmer, och särskilt om det kommer att hålla över tid om det skulle stämma nu.
Presidenten fortsatte sin attack mot storbanken genom att ge sig på vd:n David Solomon.
”Jag tycker att David borde gå ut och skaffa sig en ny ekonom, eller kanske han bara borde fokusera på att vara DJ och inte bry sig om att driva ett stort finansinstitut”, skriver Trump på Truth Social, en referens till att Goldman Sachs-vd:n har en framgångsrik sidokarriär som DJ och har spelat på stora festivaler.
En talesperson för Goldman avböjde att kommentera Trumps inlägg, skriver CNBC.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
