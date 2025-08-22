Toppbankiren: Politiken kommer krascha ekonomin

Det kommer vara politiken, på ett eller annat vis, som kommer utlösa nästa recession. Det spår Paul Achleitner i en en intervju med Fortune.

Intervjun kommer i samband med att Achleitner släpper sin första bok ”Accelerate Your Experience”, den här veckan.

Paul Achleitner, från Österrike, var ordförande för Deutsche Bank i tio års tid men även varit finanschef för finansjätten Allianz och tidigare partner i Goldman Sachs.

Som alla vana ekonomer vill inte Achleitner uttala sig om när han tror att en recession kan komma att ske. Bara att han är säker på att det kommer att ske.

”Vi vet alla att recessioner kommer. Tidpunkten för dem är alltid relativt osäker”, säger han till Fortune och fortsätter:

”Om alla säger nej, så händer plötsligt något. Jag tror att risken vi har just nu är att nästa recession förmodligen kommer att utlösas av en politisk handling. Vi har en miljö där regleringsaktiviteter, inte bara regleringar, utan även statliga ingripanden, faktiskt är regel snarare än undantag”, säger han.

Ser likheter historiskt

Det är den här typen av politiska handlingar som Achleitner menar att man ska hålla utkik för om man redan nu vill söka orsakerna till nästa recession.

Han ser också likheter just nu med hur det har sett ut inför tidigare recessioner.

”Likheten skulle vi kunna kalla vad man tidigare har kallat irrationell översvallande glädje. Jag tror att vi återigen befinner oss i en situation där marknadens glädje överstiger de hårda fakta och siffror som vi faktiskt upplever”.