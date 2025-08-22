Nästa stora recession kommer att utlösas av en politisk handling. Det slår före detta ordförande för Deutsche Bank fast i en ny intervju.
Toppbankiren: Politiken kommer krascha ekonomin
Det kommer vara politiken, på ett eller annat vis, som kommer utlösa nästa recession. Det spår Paul Achleitner i en en intervju med Fortune.
Intervjun kommer i samband med att Achleitner släpper sin första bok ”Accelerate Your Experience”, den här veckan.
Paul Achleitner, från Österrike, var ordförande för Deutsche Bank i tio års tid men även varit finanschef för finansjätten Allianz och tidigare partner i Goldman Sachs.
Som alla vana ekonomer vill inte Achleitner uttala sig om när han tror att en recession kan komma att ske. Bara att han är säker på att det kommer att ske.
”Vi vet alla att recessioner kommer. Tidpunkten för dem är alltid relativt osäker”, säger han till Fortune och fortsätter:
”Om alla säger nej, så händer plötsligt något. Jag tror att risken vi har just nu är att nästa recession förmodligen kommer att utlösas av en politisk handling. Vi har en miljö där regleringsaktiviteter, inte bara regleringar, utan även statliga ingripanden, faktiskt är regel snarare än undantag”, säger han.
Ser likheter historiskt
Det är den här typen av politiska handlingar som Achleitner menar att man ska hålla utkik för om man redan nu vill söka orsakerna till nästa recession.
Han ser också likheter just nu med hur det har sett ut inför tidigare recessioner.
”Likheten skulle vi kunna kalla vad man tidigare har kallat irrationell översvallande glädje. Jag tror att vi återigen befinner oss i en situation där marknadens glädje överstiger de hårda fakta och siffror som vi faktiskt upplever”.
Dåtiden är inget facit enligt Achleitner
Men det finns skillnader också mellan nutid och tiden innan föregående recessioner menar Paul Achleitner.
”Det som är annorlunda är att vi just nu genomgår mycket djupa och mycket betydande strukturella förändringar globalt, vad gäller handelspolitik, leveranskedjor, men också vad gäller teknisk innovation och disruption”.
Även själva recessionen i sig kan bli annorlunda än tidigare sådana menar den före detta bankchefen. Han ser bland annat att den tekniska omvälvningen vi ser nu kommer spelar roll.
”Det andra som kommer att bli annorlunda är att vi lever i en värld som inte längre är platt. Vi lever i en värld som är flytande. Vi har regeringar som kommer att fokusera på sina inhemska målgrupper och intressen”.
Enligt Achleitner är det här ytterligare en orosfaktor.
”Det är därför låg sannolikhet att det kommer att finnas gemensamma, globala, välkoordinerade insatser som kommer att hantera globala ekonomiska frågor, vilket vi har haft tidigare och som har varit ganska fördelaktiga.”
Varnar för karismatiska ledare
Men finns det då något man kan göra som företagsledare som oroar sig för nästa recession? Paul Achleitner ger några råd.
”Jag skulle vilja påstå att det krävs flexibilitet, förmågan att reagera på väldigt olika typer av omständigheter. Flexibilitet inbyggd i din affärsmodell, oavsett om det gäller problem med leveranskedjan eller något annat. Vi har lärt oss hur viktigt det är att inte vara beroende av bara en eller två leverantörer under covidsituationen.
Samtidigt varnar Achleitner för att karismatiska ledare. Enligt honom är det allt för vanligt att man växlar ihop karismatiskt ledarskap med kompetens.
”En av de uppgifter som finanschefer faktiskt har är att hålla människor under kontroll och inte falla för berättarnas förföriska karaktär. Inte bara satsa på övertygande berättelser, utan titta på fakta”.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
