Miljardärens dystra dom – världsekonomin nära kollaps

Ray Dalio , grundare av Bridgewater Associates, varnar för en systemkollaps som kan bli värre än en lågkonjunktur.

, grundare av Bridgewater Associates, varnar för en systemkollaps som kan bli värre än en lågkonjunktur. I en intervju med NBC kritiserar han Donald Trumps tullpolitik och USA:s växande skulder, som han menar hotar den globala ordningen.

tullpolitik och USA:s växande skulder, som han menar hotar den globala ordningen. Dalio varnar för en kris i obligationsmarknaden och uppmanar till handelsavtal med Kina och minskat budgetunderskott.

Han hänvisar till historiska kriscykler och ser likheter med 1930-talet. Enligt Dalio krävs samarbete och nya globala strategier för att undvika katastrof.

Hedgefondmiljardären Ray Dalio höjer rösten med en av sina mest allvarsamma varningar hittills.

Under en intervju i NBC:s ”Meet the Press” uttryckte han stark oro för att världen står på randen till en ekonomisk och geopolitisk systemkollaps – något han menar sker endast ”en gång per livstid”, rapporterar CNBC.

Dalio, grundare av hedgefonden Bridgewater Associates, riktar skarp kritik mot USA:s ekonomiska vägval under Donald Trumps ledarskap.

Han menar att presidentens tullpolitik och växande skulder bidrar till ett skifte från en global, multilateral ordning till en mer konfliktdriven unipolär struktur.

Vid ett vägskäl

”Just nu står vi vid ett vägskäl och är mycket nära en lågkonjunktur. Och jag är orolig för något som kan bli värre än en lågkonjunktur om det här inte hanteras på rätt sätt”, säger Dalio.

Han varnar särskilt för vad han beskriver som en ”supply-demand”-kris för amerikanska statsobligationer, vilket i kombination med politisk instabilitet kan bli ett större hot mot det finansiella systemet än både guldfotens avskaffande 1971 och finanskrisen 2008.

Dalio har efterlyst ett handelsavtal mellan USA och Kina som ska balansera växelkurserna och tackla båda ländernas skenande skuldsättning.

