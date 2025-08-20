Konkurrensen hårdnar bland banker i Sverige. Flera har haft svårt att upprätthålla ett högt räntenetto – men två norska nischbanker sticker ut.
Norska nischbanker i topp på tuffare marknad
För bankerna har den höga styrräntan varit en ekonomisk kassako. Under en längre tid har man kunnat upprätthålla ett högt räntenetto.
Sedan dess har Riksbanken genomfört flera sänkningar – och det har påverkat hur mycket bankerna har tjänat på ränteinkomster.
Nu står det klart att det är de norska uppstickarna som klarar sig allra bäst, skriver Finanswatch.
Sparbanken Skåne föll tungt
Halvårsrapporterna från de nordiska bankerna visar en tuff sommar för storbankerna. Den pressade räntemarginalen satte spår i de flesta rapporter.
Danske Bank stod emot bäst bland de största aktörerna med en marginell nedgång på årsbasis och till och med en liten förbättring jämfört med första kvartalet.
Värst drabbad var Sparbanken Skåne, vars räntenetto föll med hela 16,7 procent. Norion (börskurs Norion) noterade den största sekventiella nedgången.
På plussidan stack norska banker ut med tvåsiffriga ökningar av räntenettot. Morrow och Lea, båda nyetablerade i Sverige, hade plus på 15,3 respektive 14 procent.
Hårdare konkurrens
Dessutom visade de upp den snabbaste förbättringen från första till andra kvartalet, vilket understryker att konkurrensen på den svenska marknaden hårdnar.
När det gäller kostnadskontroll dominerade Noba med branschens klart lägsta K/I-tal. Lea Bank visade dock den största förbättringen under kvartalet.
Skandiabanken hamnade i motsatt ände av skalan med högst kostnadsnivå och den största försämringen.
Försöker få banker att stanna
Sett till helheten toppar Lea Bank jämförelsen med bäst utveckling i flest kategorier, enligt Finanswatchs genomgång.
Flera nischbanker har lämnat Norge under den senaste tiden i vad man uppfattar som ofördelaktiga regler i finansbranschen.
Norges finansminister Jens Stoltenberg har vidtagit steg för att få banker och andra aktörer att stanna i landet. Nyligen meddelande fondjätten Storebrand att man skjuter upp sin flytt.
