Norska nischbanker i topp på tuffare marknad

För bankerna har den höga styrräntan varit en ekonomisk kassako. Under en längre tid har man kunnat upprätthålla ett högt räntenetto.

Sedan dess har Riksbanken genomfört flera sänkningar – och det har påverkat hur mycket bankerna har tjänat på ränteinkomster.

Nu står det klart att det är de norska uppstickarna som klarar sig allra bäst, skriver Finanswatch.

Sparbanken Skåne föll tungt

Halvårsrapporterna från de nordiska bankerna visar en tuff sommar för storbankerna. Den pressade räntemarginalen satte spår i de flesta rapporter.

Danske Bank stod emot bäst bland de största aktörerna med en marginell nedgång på årsbasis och till och med en liten förbättring jämfört med första kvartalet.

En fallande styrränta har gjort det svårt att upprätthålla ett högt räntenetto för vissa banker. (Foto: Henrik Montgomery/TT).

Värst drabbad var Sparbanken Skåne, vars räntenetto föll med hela 16,7 procent. Norion (börskurs Norion) noterade den största sekventiella nedgången.

På plussidan stack norska banker ut med tvåsiffriga ökningar av räntenettot. Morrow och Lea, båda nyetablerade i Sverige, hade plus på 15,3 respektive 14 procent.

