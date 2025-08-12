Realtid
Fondjättens Sverige-flytt skjuts upp: "Föredrar Norge"

Enligt Storebrands vd Odd Arild Grefstad finns det nu en möjlighet att förvaltarens fonder blir kvar i Norge. (Foto: Fredrik Hagen/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Storebrand var missnöjt med norska skatter och bestämde sig för att flytta sina fonder till Sverige. Men nu kan planerna avbrytas.

I januari gick norska Storebrand ut med planerna att flytta alla sina fonder från Norge till Sverige.

Beslutet motiverades av ogynnsamma skatteregler i Norge, där fonder beskattas, till skillnad från i övriga Europa.

Men nu kan flytten vara på väg att ställas in. Storebrands vd Odd Arild Grefstad öppnar nämligen för att stanna i Norge efter diskussioner med regeringen, skriver Finansavisen.

Skulle påbörjas i år

Flytten var tänkt att påbörjas 2025 och fullföljas under 2026, med målet att samla koncernens nordiska fondverksamhet under svensk flagg.

Planen innebar att befintliga norskregistrerade aktie- och räntefonder successivt skulle övergå till svenskt fondregelverk.

Storebrand är en av de stora finans- och försäkringskoncernerna i Skandinavien. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/AP/TT).
Fördelarna som lyftes fram – förutom skattedelen – var en mer effektiv organisation och ett enhetligt regelverk för hela den nordiska marknaden.

Som första steg lanserades två nya svenskregistrerade räntefonder för norska investerare, med avsikt att slå samman dessa med motsvarande norska fonder.

Vill helst stanna i Norge

Nu har dock processen satts på paus. Vid en paneldiskussion under Arendalsveckan uppgav koncernchefen Odd Arild Grefstad att bolaget helst vill vara kvar i Norge.

Han hänvisade till positiva möten med departementet och en konstruktiv dialog om att förbättra ramvillkoren för norska fonder.

”Vi arbetar för att kunna behålla medlen på den norska plattformen. Om vi kan lyckas behålla medlen på den norska plattformen, så föredrar vi det”, säger han.

Kan bli regeländring

Den norska regeringen har öppnat för skattelättnader för fonder för att få Norge i linje med andra europeiska länder, som Sverige.

Storebrand förvaltar totalt drygt 1 500 miljarder norska kronor, varav omkring 400 miljarder inom den norska fondverksamheten, enligt Finanswatch.

Storebrand försöker undvika trubbel

Att kunna behålla denna del av verksamheten i hemlandet anses strategiskt viktigt, förutsatt att skattevillkoren blir mer konkurrenskraftiga.

Enligt Grefstad är målet att undvika onödiga omstruktureringar och att skapa långsiktiga och stabila förutsättningar för både kunder och bolagets förvaltning.

