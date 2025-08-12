Fondjättens Sverige-flytt skjuts upp: "Föredrar Norge"

I januari gick norska Storebrand ut med planerna att flytta alla sina fonder från Norge till Sverige.

Beslutet motiverades av ogynnsamma skatteregler i Norge, där fonder beskattas, till skillnad från i övriga Europa.

Men nu kan flytten vara på väg att ställas in. Storebrands vd Odd Arild Grefstad öppnar nämligen för att stanna i Norge efter diskussioner med regeringen, skriver Finansavisen.

Skulle påbörjas i år

Flytten var tänkt att påbörjas 2025 och fullföljas under 2026, med målet att samla koncernens nordiska fondverksamhet under svensk flagg.

Planen innebar att befintliga norskregistrerade aktie- och räntefonder successivt skulle övergå till svenskt fondregelverk.

Storebrand är en av de stora finans- och försäkringskoncernerna i Skandinavien. (Foto: Håkon Mosvold Larsen/AP/TT).

Fördelarna som lyftes fram – förutom skattedelen – var en mer effektiv organisation och ett enhetligt regelverk för hela den nordiska marknaden.

Som första steg lanserades två nya svenskregistrerade räntefonder för norska investerare, med avsikt att slå samman dessa med motsvarande norska fonder.

