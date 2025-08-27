Marginalen Bank bröt mot kapitalkrav – omfattande felberäkningar

Under hela 2024 låg nischbanken Marginalen Bank under det samlade kapitalbuffertkravet, avslöjar FinansWatch.

Detta beror på omfattande felberäkningar som påverkat både balans- och resultaträkningen.

”Tillgänglig kärnprimärkapital har efter justeringen av resultatet och balansräkningen minskat vilket har lett till att banken inte uppfyllt det samlade buffertkravet vid var tid under år 2024”, skriver Marginalen Bank i sin årsredovisning för fjolåret.

Marginalen Bank dock att de har levt upp till minimikravet i enlighet med tillsynsförordningens regler avseende kapitalkrav.

Fick gå till ägarna för att täcka upp

För att täcka kapitalbristen fick banken lov att ta in kapitaltillskott om 45 miljoner kronor från ägaren i mars 2025.

Vidare har banken gjort ändringar i ledningen där Mats Persson Bergius tagit över som vd med tillträde i september. Han ersätter därmed Ewa Glennow, grundare och ägare av Marginalen Bank, som valt att lämna sin post. Samtidigt tar Joakim Ringh över som finansdirektör.