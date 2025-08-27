Marginalen Bank har brutit mot det samlade kapitalbuffertkravet under hela 2024. Banken behövde därför be om en kapitalinjektion på 45 miljoner kronor.
Marginalen Bank bröt mot kapitalkrav – omfattande felberäkningar
Under hela 2024 låg nischbanken Marginalen Bank under det samlade kapitalbuffertkravet, avslöjar FinansWatch.
Detta beror på omfattande felberäkningar som påverkat både balans- och resultaträkningen.
”Tillgänglig kärnprimärkapital har efter justeringen av resultatet och balansräkningen minskat vilket har lett till att banken inte uppfyllt det samlade buffertkravet vid var tid under år 2024”, skriver Marginalen Bank i sin årsredovisning för fjolåret.
Marginalen Bank dock att de har levt upp till minimikravet i enlighet med tillsynsförordningens regler avseende kapitalkrav.
Fick gå till ägarna för att täcka upp
För att täcka kapitalbristen fick banken lov att ta in kapitaltillskott om 45 miljoner kronor från ägaren i mars 2025.
Vidare har banken gjort ändringar i ledningen där Mats Persson Bergius tagit över som vd med tillträde i september. Han ersätter därmed Ewa Glennow, grundare och ägare av Marginalen Bank, som valt att lämna sin post. Samtidigt tar Joakim Ringh över som finansdirektör.
Marginalen Bank brast i riskhanteringen
De missade kapitalkraven är heller inte första gången banken legat i farozonen.
I oktober förra året framkom det, efter en granskning av Finansinspektionen, att Marginalen Bank haft för stora och riskabla exponeringar under åren 2021-2023, rapporterade Dagens Juridik då.
I granskningen konstaterar FI att banken inte har lagt ihop exponeringar mot fyra av bankens kunder, vilket har lett till att banken har överstigit den tillåtna gränsen för stora exponeringar.
De fyra kunderna hos banken hade sådana kopplingar till varandra att ”de utgjort det som kallas en grupp av kunder med inbördes anknytning”, vilket gör att man måste lägga ihop exponeringarna och se till att de tillsammans inte överstiger den tillåtna gränsen. Vilket inte hade gjorts.
FI varnade banken efter att granskningen var klar.
Risk för konkurs
Då, i oktober förra året, ansågs det ekonomiska läget för Marginalen Bank vara mycket dåligt.
Obligationslån var då nere på sju öre per krona. Vilket är ett tecken på att obligationsinnehavarna inte förväntar sig att få tillbaka något på investeringen. Enligt förvaltare är det ett klart konkurstecken.
Carl Johan Lagercrantz, förvaltare och partner på Strand Kapitalförvaltning, beskrev då Marginalen Bank som “konkursfärdig alla gånger”, till Affärsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Dagens Industri, Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
