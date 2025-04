Från paria till "hjälte" – så återfick bankchefen Trumps gillande

I KORTHET Efter år av republikansk kritik har Blackrocks vd Larry Fink återtagit en central roll i amerikansk politik.

återtagit en central roll i amerikansk politik. Ett hamnförvärv vid Panamakanalen, hyllat av Donald Trump men ogillat av Kina, har gjort honom till hjälte i Vita huset.

Efter år av kritik från Republikanerna är Blackrocks vd Larry Fink nu återigen en inflytelserik aktör i amerikansk politik.

Detta efter att hans bolag gjort ett uppmärksammat köp av hamnar vid båda ändarna av Panamakanalen – ett strategiskt drag som hyllas av USA:s president Donald Trump men väcker missnöje i Kina.

Fink har länge haft en komplex relation till Washington. Under Barack Obamas presidenttid spelade han en viktig roll under finanskrisen. Senare under coronapandemin fick Blackrock uppdraget att hantera Federal Reserves obligationsköp.

Men hans stöd för ESG-investeringar – som tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning – gjorde Fink till måltavla för Republikanernas attacker.

Välkomnades som hjälte

I presidentvalskampanjen 2023 kallade Vivek Ramaswamy honom för ”kungen av det woke-industriella komplexet”.

Men den 17 mars förändrades spelplanen. Då välkomnades Fink som en hjälte i Vita huset efter att Blackrock slutit en uppgörelse om att förvärva hamnar från ett Hongkongbaserat företag – ett initiativ som Trump länge hade förespråkat.

Enligt Wall Street Journal deltog bland andra Elon Musk, nationella säkerhetsrådgivaren Michael Waltz och vicepresident JD Vance i det timslånga mötet.

Finks relation till Trump går tillbaka till 2000-talet då Blackrock började hantera delar av den blivande presidentens förmögenhet.