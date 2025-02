Efter striden – Klarna börsrustar med nytt aktieupplägg

Bank & Fintech

Kostnaderna låga – men fallande räntenetto slår mot Landshypotek

Landshypotek Bank har hållit kostnaderna i schack under fjärde kvartalet. Men det räcker inte för att hindra en markant försämring av bankens K/I-tal. Trots en imponerande kostnadskontroll pressas Landshypotek Banks nyckeltal av ett kraftigt fallande räntenetto. K/I-talet steg till 61 procent under fjärde kvartalet 2024 – från 46 procent under samma period föregående år. Banken …