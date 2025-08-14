Danske Bank rensar ut fossilinvesteringar – men inte helt

Danske Bank har fått kritik för att ha investerat tungt i fossilindustrin.

Nu vidtar man åtgärder för att ändra på det.

Banken har tagit bort drygt 1 700 bolag med koppling till fossila bränslen från sina investeringar, skriver Bloomberg.

Missa inte: Svenska fonder satsar miljarder i fossilbolag: ”Ansvarslöst”. Realtid

Det kunderna vill ha

Beslutet innebär att omkring 85 procent av bankens tidigare fossila innehav exkluderas, efter en ny bedömningsmodell som fokuserar på företagens förmåga att ställa om mot nettonollutsläpp.

Åtgärden följer på kritik mot bankens engagemang i fossilindustrin och är en del av en bredare strategi för ansvarsfulla investeringar.

Oljeindustrin ska få mindre pengar av bankerna, är det tänkt. (Foto: Eric Gay/AP/TT)

ANNONS

Enligt banken utgör fossila innehav i dag en liten del av det totala kapitalet under förvaltning.

”Strategin är i linje med våra kunders preferenser och understryker vårt engagemang för att uppnå avkastning på ett hållbart sätt”, säger Erik Eliasson, chef för ansvarsfulla investeringar, till Finanswatch.

Missa inte: ”På rätt väg” – rekordvinst för Danske bank. Dagens PS