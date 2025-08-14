Tusentals fossilbolag ska inte längre få finansiering av Danske Bank. Men man behåller vissa investeringar i branschen – för att ”försöka påverka dem”.
Danske Bank rensar ut fossilinvesteringar – men inte helt
Danske Bank har fått kritik för att ha investerat tungt i fossilindustrin.
Nu vidtar man åtgärder för att ändra på det.
Banken har tagit bort drygt 1 700 bolag med koppling till fossila bränslen från sina investeringar, skriver Bloomberg.
Det kunderna vill ha
Beslutet innebär att omkring 85 procent av bankens tidigare fossila innehav exkluderas, efter en ny bedömningsmodell som fokuserar på företagens förmåga att ställa om mot nettonollutsläpp.
Åtgärden följer på kritik mot bankens engagemang i fossilindustrin och är en del av en bredare strategi för ansvarsfulla investeringar.
Enligt banken utgör fossila innehav i dag en liten del av det totala kapitalet under förvaltning.
”Strategin är i linje med våra kunders preferenser och understryker vårt engagemang för att uppnå avkastning på ett hållbart sätt”, säger Erik Eliasson, chef för ansvarsfulla investeringar, till Finanswatch.
Finns bolag kvar
Kvar i portföljerna finns cirka 270 bolag som banken anser ha trovärdiga och mätbara planer för att minska utsläppen i linje med Parisavtalet.
Bedömningen baseras på data från Transition Pathway Initiative (TPI) och företagens egna klimatmål, med fokus på både ledningskvalitet och faktisk koldioxidprestanda.
Banken uppger att den blivit mer restriktiv även i sin utlåning och inte längre finansierar bolag som expanderar inom fossila bränslen.
Ska utvecklas allt eftersom
Samtidigt fortsätter vissa investeringar i sektorn, dels för att behålla möjligheten till påverkan genom aktivt ägarskap, dels för att spegla den roll fossil energi fortfarande spelar i den globala ekonomin.
De nya reglerna omfattar de flesta av bankens investeringsprodukter, men vissa fonder, inklusive delar av Danske Invest, faller ännu utanför policyn.
Strategin infördes i förvaltningsdelen och Danica redan i februari 2024 och utvecklas kontinuerligt för att följa förändringar i lagstiftning, marknad och kundpreferenser.
Flera banker har slutat låna ut
Under de senaste två åren har Danske Bank tillsammans med SEB (börskurs SEB) och Nordea (börskurs Nordea) lånat ut omkring 60 miljarder kronor till fossilrelaterade bolag, ofta med motiveringen att stödet ska underlätta omställning.
Kritiker, bland dem Fair Finance Guide, har krävt att bankerna följer Swedbank (börskurs Swedbank) och Handelsbankens (börskurs Handelsbanken) exempel och helt stoppar utlåningen till sektorn.
