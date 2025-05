Coinbase vägrar ge efter för hackare

Bank & Fintech

Swedbank sanktioneras mest av alla

Finansinspektionen delar ut sin tredje sanktionsavgift till Swedbank under 2020-talet. Inget annat finansbolag har fällts mer än en gång under samma period, vilket får banken att sticka ut. Under onsdagen meddelade Finansinspektionen (FI) att de belägger Swedbank (börskurs Swedbank) med en straffavgift på 12,5 miljoner kronor. Detta för att ha brutit mot säkerhetsskyddsregelverket, skriver Dagens Industri. …