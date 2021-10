Backing Minds expanderar med nya profiler i teamet

Backing Minds investeringstes handlar om att utmana det traditionella riskkapitalets ”blinda fläckar” genom att investera i techbolag som ofta förbises, vilket har visat sig vara ett framgångsrecept då den första fonden har en orealiserad värdeökning på över 500 procent. Backing Minds, med investerare som H&Ms Karl-Johan Persson och Spotifygrundaren Martin Lorentzon i ryggen, har nyligen stängt sin andra fond på en halv miljard kronor.

Nu utökas teamet med två personer, Sara Resvik, ny vd och partner, och Niklas Thörnestad, Investment Manager och partner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Sara Resvik var tidigare Investment Manager på Industrifonden där hon arbetade med bolag som Funnel, Soundtrack Your Brand, Fyndiq och Formulate. Innan dess var hon affärsutvecklare på Schibsted och nu senast var hon Head of Online och ansvarig för Åhléns miljardsatsning inom e-handel. Hon har även varit styrelseordförande för Welcome App, ett bolag som erbjuder tjänster för nyanlända flyktingar.

–Jag ser fram emot att jobba som investerare igen efter några år på den operativa sidan. För mig har det varit avgörande att VC-bolaget jag går till har en tydlig positiv påverkan, inte bara avkastningsmässigt men också driver förändring i samhället och förbättrar ekosystemet för entreprenörer, säger Sara Resvik, vd Backing Minds i en skriftlig kommentar.

– Den här branschen har haft en historik av att tappa duktiga investerare på partnernivå, inte minst kvinnor, och vi är därför extra glada över att ha lockat tillbaka en av de bästa, säger Susanne Najafi, medgrundare Backing Minds.

Niklas Thörnestad har en bakgrund som advokat såväl som chefsjurist i internationella tech-bolag och har erfarenhet från bland annat Amsterdam, London och Chicago. Hans senaste roll var som Global Head of Compliance på Klarna, där han bland annat var delaktig i expansionen till flera nya marknader. På senare tid har Niklas varit en aktiv ängelinvesterare, bland annat i det snabbväxande fintech-bolaget Juni Technology. Han var en av Junis tidiga investerare och sitter i styrelsen med ansvar för bolagets riskutskott.

Sedan tidigare består teamet också av Göteborgsbaserade Investment Manager Viktor Sellman som tidigare både har byggt upp och sålt flertalet bolag, däribland Urinkollen, och Sportlala.