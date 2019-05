Åtal i QV Invest-härvan

Vice chefsåklagare Lennart Gollard vid Ekobrottsmyndigheten, EBM, har lämnat in en stämningsansökan mot styrelseledamoten och ägaren Ulf Söderberg i bolaget Nutriinvest Sverige, ett bolag som ingår i QV Invest-sfären.

Ulf Söderberg misstänks för grovt bokföringsbrott eftersom han, som ansvarig företrädare för Nutriinvest från den 9 juli 2013 till den 12 november 2016, ”uppsåtligen eller av oaktsamhet” underlåtit att bokföra avyttring av bolagets innehav av aktier upptagna till ett värde om 15 817 006 kronor i årsbokslutet för räkenskapsåret 2014. Alternativt underlåtit att skriva ned denna tillgångspost i ett efterföljande årsbokslut per den 31 december 2015. Det framgår av stämningsansökan.

Åklagaren yrkar att Ulf Söderberg ska få näringsförbud från den tiden då dom meddelas. Lägsta föreskrivna straff för grovt bokföringsbrott är fängelse i sex månader.

Annons

Annons

En anmälan om brott kom från advokat Stefan Christensson som är konkursförvaltare för bolaget. I en underrättelsehandling skickad till EBM skriver konkursförvaltaren att det saknas en årsredovisning för räkenskapsåret 2014 samt att det saknas underlag för hur bolagets stora aktieinnehav om bokfört värde om 15,8 miljoner kronor avyttrats.

I styrelsen för Nutriinvest Sverige har även Anders Uddén suttit som tillsammans med Ulf Söderberg haft en nyckelposition i QV-bolagen.

Det var just Anders Uddén som begärde bolaget i konkurs.

Av förvaltarberättelsen framgår det att Nutriinvest Sverige ingår i en större företagsgrupp kontrollerat av Anders Uddén via indirekt ägt bolag i Schweiz. Bolagets ändamål var att äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom hälsobranschen. Bolagets huvudsakliga investering har bestått i aktier i det norska bolaget Nattopharma som tillverkar vitamin K2.

Genom finansiering från närstående bolag köpte Nutriinvest på sig aktier i Nattopharma, men enligt Anders Uddén var detta en dålig investering. Aktiens börskurs sjönk med över 30 procent, vilket ledde till att Nutriinvest tvingades avyttra sitt innehav främst under 2015 för att kunna betala räntor. Vid konkursutbrottet hade bolaget skatteskulder om cirka 40 000 kronor, smärre leverantörsskulder samt avräkningsskulder till närstående bolag om cirka 14,6 miljoner kronor. Bolaget hade vid konkursutbrottet även sju betalningsanmärkningar.

Konkursförvaltaren skriver att det förelegat ett stort avskrivningsbehov vad gäller aktieinnehavet, ”vilket avsevärt påverkar aktiekapitalets bestånd”. Vidare har bolaget leasat en Porsche som under slutet av 2014 lösts och avyttrats i Norge. Porschen skulle enligt uppgift användas i reklamsammanhang med skådespelaren Mikael Persbrandt. Enligt konkursförvaltaren fanns balansposten fortfarande kvar i årsredovisningen för samma år.

I förhör uppger en kvinna, anlitad som bokförare i bolaget Nutriinvest under 2014, att hon avbröt samarbetet med bolaget när hon inte fick material i tid. Hon känner inte till vart bokföringsmaterial finns efter bokslutsdagen 31 december 2014.

Ulf Söderberg förnekar brott i förhöret som ägde rum i slutet av oktober 2018. Han uppger att det var Anders Uddén som skötte kontakterna med revisorn och att han själv lämnade sin roll som ledamot i bolaget vid bokslutet 2014 och har därefter inte haft något aktivt arbete i bolaget. Han menar däremot att det blev en miss i kommunikationen och Bolagsverket informerades först under 2016. Han känner inte till varför bokföringen upphört.

Ulf Söderberg har inga kommentarer till att det saknas tillgångar, aktier i andelsföretaget Nattopharma, i bolaget. Han vet inte vad som hänt med dessa.

Ulf Söderberg anser att ansvaret för bristerna i bokföringen ska ligga på ägaren Anders Uddén.

Anders Uddén var till en början misstänkt för grovt bokföringsbrott men brottmålet lades ned i början av april. Även han förnekade brott.

Anders Uddèn uppger att han blev inbjuden som investerare i bolaget av duon Ulf Söderberg och Anders Struknes, båda ägare av QV-investbolagen där Anders Uddén även investerade en del pengar samt bistod som borgensman (se faktaruta).

Han uppger i förhör med EBM att han investerat cirka 1,6 miljoner kronor privat, cirka 5,7 miljoner kronor via bolaget Hantinter Kappa samt 1,6 miljoner kronor via Per Uddén Innovation AB.

Anders Uddén blev styrelseledamot så sent som i november 2016 och då även företrädare för bolaget. I förhör uppger han att han då insåg att bolaget var på obestånd. Han såg att det saknades redovisning för 2015 och försökte finna bokföringen, utan att lyckas. Han uppger vidare att det inte var hans ansvar att det saknades bokföring för 2015 då han blev styrelseledamot först efter denna period.

Anders Uddén försatte bolaget i konkurs eftersom det saknades verksamhet och tillgångar.

Anders Uddén uppger att de 15 miljoner kronor som investerades i det norska bolaget Nattopharma kom från sju olika bolag och från honom privat. Bland bolagen fanns bland annat Ulf Söderbergs bolag US i Ljungå Förvaltning samt Anders Struksnes bolag Nutri Konsult Anders Struksnes.

Vidare uppger Anders Uddén att tillgångarna var för högt upptagna och att de skulle ha skrivits ner. Aktierna har dels tappat värde och dels har aktier kvittats ut mot andra fordringar under 2015. Han kan ej svara på hur mycket som har kvittats mot andra fordringar eftersom han inte haft tillgång till bokföringsmaterialet för perioden 2015.

Anders Uddén svarar i förhöret att det är företrädare i bolaget som är ansvarig för bristerna i bokföringen och pekar på att det är Ulf Söderberg som satt i styrelsen fram till 12 november 2016.

Åtalet lämnades in till Stockholms tingsrätt den 25 april 2019.