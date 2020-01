Amerikanska vd:ar är mer positiva än tidigare

Amerikanska vd:ar mer positiva än tidigare

Conference Boards mätning över förtroendet bland amerikanska företagsledare steg upp till 43 under det fjärde kvartalet från tioårslägsta 34 under det tredje kvartalet. " Även om dämpningen av handels- och tullfrågor hjälpt till att förbättra förtroendet är företagsledarna fortfarande oroliga över globala tillväxtutsikter i början av 2020", säger Lynn Franco, ansvarig för ekonomiska indikatorer vid Conference Board, i en kommentar. Indexet är konstruerat så att en nivå över 50 innebär att företagsledarna är mer positiva än negativa. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt och hänvisar till ett pressmeddelande.

Folksam kräver svar från Ericsson

Efter korruptionsuppgörelsen med USA kräver nu Folksam en förklaring från Ericsson. ””Det är verkligen hög tid att informera oss aktieägare och samhället i övrigt om vad det är som verkligen har hänt”, säger Emilie Westholm, chef för ansvarsfullt ägande på Folksam. Folksam begärde innan jul ett möte. ”Vi har kontaktat Ericsson, men vi har tyvärr inte fått svar från dem”, säger Emilie Westholm. Det skriver Di.

Guld- och oljepriset stiger efter Irans attack

Guldpriset stiger kraftigt efter Irans vedergällningsattack mot USA inatt. Två timmar efter attacken hade priset stigit över två procent, rapporterar Bloomberg. Vid klockan 02, svensk tid, kostade ett uns guld 1 603,21 dollar, det högsta priset sedan 2013. Strax före 07 har priset fallit tillbaka något igen och guldet handlas för 1 592 dollar per uns. Även priset på amerikansk WTI-olja rusade flera procent rapporterar Omni.

Börsen faller

Samtliga ledande index i Asien backar på onsdagen efter Irans vedergällning mot USA. Wall Street stängde strax under nollan på tisdagen, men onsdagen går mot en sämre börsdag. Det skriver Omni.

Skanska tar order på 1,1 miljarder

Byggbolaget Skanska har tecknat avtal om att bygga ett nytt operationscentrum i USA. Ordervärdet uppgår till omkring 1,1 miljarder kronor. Det skriver Di.

If genomförde extra vinstutdelning på 7,5 miljoner kronor

Under december genomförde If Skadeförsäkring Holding en rekordstor extra vinstutdelning, 7,5 miljarder kronor till ägaren Sampo. Aktieutdelningen, som beslutades vid en extra bolagsstämma, registrerades den 27 december och avser 2018 års räkenskaper. Sammanlagt har If de senaste tio åren fattat beslut om extra vinstutdelning på 51,3 miljarder kronor. Det rapporterar Sak och Liv.