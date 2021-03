Allt fler ultrarika – Sverige på andra plats

Antalet ultrarika ökade under pandemiåret 2020 till totalt 520 000 globalt. Enligt Knight Franks ”The wealth report” 2021 har antalet UHNWI (Ultra-high-net-worth individual), det vill säga individer med ‘ultrastor’ nettoförmögenhet, ökat globalt med 2,4 procent under de senaste tolv månaderna, detta tack vare låga räntor, finanspolitisk stimulans och stigande tillgångspriser. Sverige var det land i världen där antalet UHNWI ökade näst mest under 2020, med hela 11 procent, efter Kina (16 procent). Grekland var däremot det land där antalet UHNWI minskade mest (33 procent). Antalet UHNWI ökade mest i Asien (12 procent), men ökningen var även påtaglig i Nordamerika och Europa. Antalet UHNWI minskade däremot i i Latinamerika, Ryssland och Mellanöstern.

Polen och Sverige ökar mest i Europa till 2025

Till 2025 kommer det globala antalet UHNWI öka med 27 procent till 663 483, enligt Knight Frank. Indonesien och Indien spås se den kraftigaste tillväxt under perioden, med 67 procent respektive 63 procent. I Europa är det Polen och Sverige som spås öka mest, med 61 procent respektive 59 procent.

Hur förmögen ska man vara för att tillhöra en-procent-klubben?

För att tillhöra den exklusiva 1 procents-klubben, det vill säga den procent av befolkningen som är mest förmögen, varierar stort från land till land.

Även i Monaco, som har det största antalet UHNWI i relation till den totala befolkningen, så är förmögenhetskravet för att tillhöra 1-procent-klubben långt under UHNWI:s standard om 30 miljoner dollar. Inträdesbiljetten till Monacos 1-procent-klubb börjar på minimum 7,9 miljoner dollar (cirka 68 miljoner kronor).

Knight Frank anser att pressen för att driva fram skattepolitik som minskar ojämlikheter ökar i takt med att ojämlikheter ökar och att det är därmed sannolikt med att politik som syftar till att begränsa obalansen, i synnerhet förmögenhetsskatter, som Argentina, Kanada och Sydkorea infört, kommer att replikeras i andra delar av världen.