Allgon handelstoppad

Dagens Industris uppgifter om budplaner på Allgon har lett till att Nasdaq stoppar handeln på First North.

Det svenska industriella radiostyrningbolaget Allgon, handelsstoppades inför öppningen på First North under fredagen.



Skälet är att Dagens Industri publicerat uppgifter om att det Londonbaserade riskkapitalbolaget Hanover Investors har "långt framskridna planer" på att presentera ett bud på bolaget. Enligt DI:s uppgifter ska budet ligga på 12 kronor per aktie, i jämförelse med stängningskursen om 11 kronor på torsdagen.



Allgon aktie har ökat med över 86 procent senaste tolv månaderna.



Allgons aktieutveckling senaste tolv månaderna Källa: Avanza.

