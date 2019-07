Åklagaren överklagar inte den friande domen mot Rollén

Norska Økokrim, motsvarigheten till svenska Ekobrottsmyndigheten, meddelade på fredagen att man beslutat att inte överklaga den friande domen mot Ola Rollén till högsta instans, Høyesterett. Den friande domen har därmed vunnit laga kraft.

”Åklagarmyndigheten har gjort en grundlig bedömning av domen och kommit fram till att den inte ska överklagas”, uppger Økokrims advokat Marianne Bender i ett pressmeddelande.

Hexagons vd Ola Rollén friades återigen från alla anklagelser om insiderbrott den 26 juni av Borgarting lagmannsrett, motsvarighet till svenska hovrätten. Den lägre instansen Oslo tingsrätt nådde samma slutsats i januari 2018.

Under fredagskvällen skickade Hexagon ut ett pressmeddelande där de beskriver beskedet som ännu en upprättelse för Ola Rollén som hela tiden hävdat sin oskuld.

”Hexagons styrelse har låtit sig vägledas av en grundläggande rättsprincip, att ingen är skyldig innan motsatsen bevisats - detta har visat sig vara rätt beslut för Hexagon och dess aktieägare”, skriver styrelsen.

Norska Økokrim startade utredning mot Ola Rollén efter en anmälan från Finanstilsynet, motsvarigheten till svenska Finansinspektionen. Innan dess hade Oslo Børs meddelat inspektionen om misstänkt handel i Next Biometrics Group ASA, enligt pressmeddelandet från Økokrim.

Ola Rollén misstänktes ha köpt aktier i det norska biometribolaget Next Biometrics via investmentbolaget Greenbridge med insiderinformation. Åklagaren ansåg att Ola Rollén förde långt gångna förhandlingar med Next Biometrics dåvarande vd om en riktad nyemission och yrkade på 18 månaders fängelse. Domstolen slog dock fast att det endast var Ola Rolléns egna planer på att investera i Next som utgjorde kurspåverkande information och ansåg att det inte finns grund för att fälla honom för marknadsmissbruk.