Universal utmanar Disney på hemmaplan: "Dumt att inte gasa"

Universal och Disney har länge utmanat varandra i streamingvärlden. Universal har exempelvis amerikanska tv-kanalen NBC hos sig, medan Disney+ är en känd sajt för film och tv.

De båda giganterna slåss också på en annan arena: nöjesparker.

Nu har kriget trappats upp ytterligare med öppnandet av Universals nya flaggskepp: Epic Universe, ett 750 hektar stort nöjesfält i Orlando, Florida.

Mest ambitiösa någonsin

Det är den första stora satsningen på en nöjespark i USA på över två decennier – och ett direkt försök att utmana Disney på hemmaplan.

Med en kostnad på cirka 7,7 miljarder dollar och över sex års utveckling är Epic Universe en av de mest ambitiösa nöjesparksprojekten någonsin. Enligt företaget är det också den mest tekniskt avancerade temaparken hittills, skriver CNN.

Parken består av fem temavärldar, baserade på populära filmer och spel: Super Nintendo World, How to Train Your Dragon, The Wizarding World of Harry Potter,, Dark Universe och Celestial Park.

Dark Universe är en annan av världarna på Epic Universe, som öppnade i maj. (Foto: John Raoux/AP/TT)

Universal listar fördelarna med nöjesparken, som ska inkludera attraktioner med banbrytande teknik som spårfria åkturer, augmented reality och högupplösta projektioner.

Det märks också i priserna. En endagsbiljett för en vuxen kostar uppemot 2 000 svenska kronor under de mest populära dagarna.

